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Vpadne Rusko do Polska? Plánovací aktivita Moskvy stoupá, varují USA

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  18:43
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Ruský voják se připravuje k palbě z 82milimetrového minometu během v Doněcké oblasti na Ukrajině. (26. června 2026) | foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

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Rusko by v příštích měsících mohlo podniknout ozbrojenou provokaci proti Polsku, aby otestovalo odhodlání NATO a oslabilo podporu Ukrajině. Uvádějí to zahraniční média s odvoláním na informace, které USA sdílejí s Varšavou. Moskva by podle nich mohla sáhnout k útokům drony či raketami na kritickou infrastrukturu nebo zinscenovat incident na hranicích.

„Spojené státy Polsko systematicky informují o stále nových ruských plánech na konvenční útok proti východnímu křídlu NATO, přičemž Polsko z těchto plánů rozhodně není vyňato,“ citoval portál Onet zdroj z okolí polského prezidenta Karola Nawrockého. Podle něj nelze vyloučit ani omezený konvenční incident přímo na polském území.

Polské bezpečnostní složky údajně pracují s několika možnými scénáři. Rusko by mohlo zaútočit na energetickou nebo jinou kritickou infrastrukturu pomocí dronů či raket. Ve hře jsou také fingované vzdušné útoky, které by Polsko přinutily aktivovat systémy protivzdušné obrany.

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„Je tu i možnost hybridní operace v pohraničí. V krajním případě nelze vyloučit ani krátký vpád ruských nebo běloruských vojáků na polské území,“ cituje Onet anonymní zdroj z polských zpravodajských služeb.

Moskva by podle něho takový incident mohla vydávat za nehodu způsobenou například selháním navigace GPS. Další variantou je fingovaná záchranná operace, při níž by ruští nebo běloruští vojáci vstoupili do Polska, aby vyzvedli třeba poškozený vrtulník.

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Zdroje Onetu se domnívají, že Kreml by v takové situaci spoléhal na tlak USA na Varšavu, aby dala přednost vyjednávání před vojenskou reakcí.

Pokud by se pak ruští vojáci po jednáních stáhli, Moskva by to mohla doma prezentovat jako své vítězství. Jednou z podmínek stažení by navíc podle zdrojů mohlo být omezení západní pomoci Ukrajině.

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Riziko se však netýká jen Polska. Deník The Telegraph s odkazem na své zdroje uvádí, že podobná provokace zůstává reálnou hrozbou také v Pobaltí. Taková operace by mohla vycházet z Kaliningradské oblasti – silně militarizované ruské enklávy mezi Polskem a Litvou.

Obavy spojenců posiluje i rostoucí počet incidentů v blízkosti území NATO. Mezinárodní institut pro strategická studia ve čtvrtek upozornil, že Rusko zřejmě využívalo lodě své stínové flotily k vypouštění dronů nad Evropou. Jejich úkolem podle analytiků bylo sledovat vojenské objekty a zároveň testovat schopnosti protivzdušné obrany zemí NATO.

Loni v září proniklo do polského prostoru 19 ruských bezpilotních strojů, které Moskva takřka denně vysílá k útokům na Ukrajinu. Narušení polského území vyvolalo silnou kritiku ze strany Varšavy a jejích spojenců.

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