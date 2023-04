Kreml chtěl ovlivnit německé politiky a vytvořit proruskou koalici, píše list

Kreml v Německu usiloval o vytvoření „protiválečné“ koalice, která by se stavěla proti další podpoře Ukrajiny, napsal The Washington Post. Podle listu to vyplývá z dokumentů, které mu poskytla jedna z evropských rozvědek. Popisují setkání, na nichž představitelé Kremlu vybízeli ruské politické stratégy, aby se zaměřili na Německo ve snaze vyvolat v Evropě odpor proti další podpoře Ukrajiny bránící se ruské agresi.