Už stačilo. Ruský policista kvůli procesu s Navalným vrátil odznak

„Pro mě nikdy nebylo důležité, na čí straně je síla. Pro mě je důležité, na čí straně je právo. A takovýto rozsudek nemohu nazvat spravedlivým,“ okomentoval Rimskij na svém videu úterní rozhodnutí soudu, který poslal opozičního předáka Alexeje Navalného na dva a půl roku za mříže.



„Je to naprostý výsměch. Státní moc demonstruje svoji zvůli a nepokrytě provádí politické represe. Dostal jsem se bohužel do pozice, kdy už nemohu zůstat na její straně... Dnešek byl mým posledním dnem u orgánů vnitřní bezpečnosti,“ dodal mladý muž.



Jeho odchod na dotaz BBC potvrdilo ruské ministerstvo vnitra. Rimskij působil jako inspektor ve vazební věznici v Ivanovské oblasti a v minulosti měl kvůli svým názorům problémy s nadřízenými. Na sociálních sítích se vyjadřoval k loňským změnám v ústavě, situaci kolem Navalného i opatřením proti šíření koronaviru.

Na podzim ho kvůli jeho projevům suspendovali, ale ani na nátlak z vyšších míst řady policie neopustil. Rozhodl se k tomu teprve po policejním zásahu z 23. ledna. Policie tehdy na masivních demonstracích po celé zemi pozatýkala čtyři tisíce lidí.



„Pochopil jsem, že už toho bylo dost. Prostě mi to už bylo protivné. První pracovní den jsem podal žádost o propuštění ze služby,“ řekl v rozhovoru s BBC Rimskij, který u policie strávil celkem pět let.

A to jsem se tak těšil na víkend...

Není prvním ruským policistou, který kvůli svým politickým názorům opustil službu. Major Ruslan Agibalov z Kurska před dvěma týdny na internetu podpořil Navalného a další politické vězně. Byl okamžitě propuštěn za „znevážení cti příslušníka orgánů vnitřní bezpečnosti“.

Rimskij by podle svých slov chtěl Navalného stoupence přesvědčit, že mezi policisty jsou i slušní lidé. „Chtěl jsem lidem ukázat, že u policie nejsou jen mizerové, a podpořit ty kolegy, kteří sdílejí mé názory. Možná je to přesvědčí, aby ve svém životě něco změnili,“ řekl.

Sám ovšem přiznává, že takových lidí v bezpečnostních složkách není mnoho. „Policisté se od průměrného občana příliš neliší. Většina příslušníků je apolitická, politika je nezajímá. Dostanou výplatu a to jim stačí,“ dodal čerstvý expolicista.

Naznačují to ostatně i slova jednoho z příslušníků jednotek OMON, kterého před čtrnácti dny vyzpovídala redaktorka BBC během protestů v Rostově. Co říká například na to, že Putin vlastní přepychový palác u Černého moře, jak dokazuje v hojně sdíleném videu Navalného Fond boje proti korupci?



„Navalného video jsem neviděl, nezajímá mě to. Jaký to má smysl? Ověřit se to nedá, každý si může tvrdit, co chce. Takové paláce jsou všude – i v Rostově. Jenže pokud by vláda byla dobrá a lidé ne, tak by na nás nekřičeli, že jsme proti lidu. Je v tom prostě zmatek. A to jsem se tak těšil, jak si o víkendu odpočinu,“ nechal se slyšet nejmenovaný omonovec.