Ruská právnička natočila policejní násilí, druhý den ji našli mrtvou

Právničku Galinu Muzykaovou specializující se na ochranu lidských práv objevili mrtvou 2. března v jejím bytě v Sibiřské Usolji. Okolnosti vedoucí k její smrti jsou však podle jejích kolegů velmi podezřelé. Den předtím totiž na svůj mobilní telefon údajně natočila, jak skupina devíti policistů krutě bije jejího klienta.

Celý příběh odstartoval několik dní předtím, když jel Michail Zagvozdin společně se svou rodinou po místní silnici. Na křižovatku vjel příliš rychle a málem naboural do automobilu stojícího před ním. Z toho však vystoupil naštvaný řidič, který se pokusil Zagvozdina udeřit otevřeným okénkem a sebrat mu klíčky od auta.

To se Zagvozdinovi nelíbilo a rozhodl se pokračovat v jízdě. „Zavřel okno a pomalu se rozjel. Druhý muž se ale držel dveří a několik metrů běžel vedle auta,“ popsala Zagvozdinova manželka. Po příjezdu domů si rodina myslela, že tím celá nepříjemná událost skončila. Druhý den si však pro Zagvozdina přišla skupina sedmi policistů, která rozrazila dveře bytu.

„Okamžitě se vrhli na manžela. Přimáčkli ho ke zdi a nutili ho, aby podepsal papír, který je opravňuje k domovní prohlídce. Manžel to odmítl, takže ho začali mlátit,“ popsala pro Rádio Svobodná Evropa Julia Zagvozdinová. „Michail krvácel a oni ho bili do ledvin. Moji prosbu, že se na to dívají naše malé děti, policisté ignorovali. Můj čtyřletý syn si myslí, že mu zabili otce,“ dodala Zagvozdinová.

Policisté Zagvozdina odvedli, aniž by řekli kam. S sebou vzali také mobilní telefony obou manželů a prohledali byt, ze kterého odnesli další věci. Zagvozdinová si okamžitě půjčila telefon od souseda a zavolala do organizace pro ochranu lidských práv, kde ji jako obhájce doporučili právě Galinu Muzykaovou.

Ta se ještě téhož dne vypravila za svým klientem do vazby, aby zjistila, co se bude dít dál. Podle jejího kolegy Pavla Gluščenka dorazila na místo ve chvíli, kdy policisté jejího klienta opětovně surově bili.

Polici tvrdí, že smrt právničky není případ pro kriminálku

„Michaila obklopilo devět mužů, kteří do něj mlátili. V tu chvíli se ve dveřích objevila Galina, která na policisty zakřičela. Míša viděl, že v ruce drží telefon a natáčí,“ popsal Gluščenko. Psal se pátek 1. března a bylo to naposledy, kdy Zagvozdin viděl svoji obhájkyni živou. Druhý den se měla setkat se svými kolegy, ale na schůzku nedorazila. Večer ji našli v bytě mrtvou.



Na místě její smrti nebylo ani stopy po jakémkoliv telefonu nebo kameře, podle policistů se kolem ní povalovaly rozbalené krabičky od léků a dveře od bytu byly zamčené zevnitř. „Příčina smrti není kriminálního charakteru, takže to není případ pro nás. Pokud něco objevíme, zahájíme vyšetřování,“ uvedla šéfka vyšetřovatelů Karina Golobachovová. Podle ní smrt způsobil infarkt.

Podle Rádia Svobodná Evropa nyní vyšlo najevo, že muž, který se s Zagvozdinem pohádal kvůli dopravnímu incidentu, patří k místnímu policejnímu sboru. Ruské úřady Zagvozdina obvinily z napadení veřejného činitele a čeká ho soud. Vyšetřovatelé popřeli, že by policie se Zagvozdinem špatně zacházela a dodali, že se bránil zatčení.

Zagvozdin se obrátil na irkutského ombudsmana, který nařídil vyšetřovatelům provedení lékařské prohlídky zadrženého a také pitvu Muzykaové. Tu mají provést regionální, nikoli lokální úřady. Místní aktivisté bojující za lidská práva zveřejnili fotografie dokumentující jeho zranění. Rodina Muzykaové se odmítla k případu vyjádřit.