„Peníze se předávaly v hotovosti v restauracích, kavárnách a saunách v Jekatěrinburgu,“ napsal deník. Podezřelý se podle vyšetřovatelů za úplatky postaral o to, aby oblastní fond bytové výstavby uzavíral kontrakty přednostně právě s vyhlédnutou firmou. V letech 2020 až 2024 developerská společnost uzavřela s fondem 190 kontraktů.
Fond nakupoval od developerské společnosti byty pro sociálně zranitelné obyvatele za předražené ceny, poznamenal regionální portál Ura. „Iluzorní blahobyt získaný trestnou činností není s to zajistit stabilní budoucnost. Naopak vede k morálnímu rozvratu a sociální izolaci,“ okomentovala případ regionální pobočka tajné služby FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB.
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V Rusku se víceméně pravidelně objevují korupční skandály, v jejichž středu stojí vysoce postavení činitelé. Letos v dubnu vojenský soud za korupci poslal na 19 let do vězení někdejšího náměstka ministra obrany Pavla Popova. Ten podle vyšetřovatelů mimo jiné použil stavební materiál určený pro armádní park Patriot u Moskvy na stavbu svého venkovského sídla. Před soudem se prohlásil za nevinného.
Odškodnění za úplatky, které policisté odmítli
Vedením ministerstva obrany otřásla vlna korupčních skandálů, kdy kriminalisté zadrželi přes deset představitelů úřadu. Všichni zadržení měli úzké vazby na někdejšího ministra obrany, kterým byl Sergej Šojgu. Toho ruský prezident Vladimir Putin před dvěma lety náhle odvolal a jeho nástupcem se stal Andrej Belousov. Šojgu sice v čele resortu skončil, ale Putin jej jmenoval tajemníkem své bezpečnostní rady.
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Korupce se projevuje i na nižší úrovni. Loni agentura TASS vydala zprávu, že policistům v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska začali jejich velitelé vyplácet odškodnění za úplatky, které odmítli. Tato praxe má posílit neúplatnost strážců zákona, napsala státní agentura, jejíž zprávu převzala další média.
„Za neochvějně neúplatný postoj jsou policistům propláceny peníze, které jim nabídli úplatkáři během protizákonné činnosti,“ prohlásil oblastní policejní náčelník Alexandr Rečickij. Policie podle něj začala stíhat více než 25 lidí, kteří strážcům zákona úplatek nabídli. Hrozí jim až dva roky vězení. Za každý odhalený úplatek se policistům na náčelníkův rozkaz vyplácí částka odpovídající sumě, kterou jim úplatkář nabídl.