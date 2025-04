Ukrajinská převaha v bezpilotních systémech u Pokrovsku se projevuje už několik týdnů, z příspěvků ruských vojenkorů a blogerů na Telegramu je nicméně patrné, že ruská generalita na tento problém zatím nenašla účinný recept. Takto situaci na jižním křídle pokrovské fronty popisuje Svajtoslav Golikov:

„Nebe ovládli chochli (hanlivý ruský výraz pro Ukrajince, pozn. red.). Rotace se sice provádí, ale v lepším případě musíš deset kilometrů pěšky. Auto dojede, kam může, pak ťapeš. Největší problém je zásobování. Munice, palivo, voda – všechno je problém. Kluci ve vesnicích můžou využít ještě nějaké staré vrty, ale v lese je to bez vody na pi*u. Co si nepřineseš, to nemáš.“