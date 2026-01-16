Rusko pokládá Grónsko za dánské území, situace je mimořádná, uvedl Kreml

„Z hlediska mezinárodního práva je situace neobvyklá, dokonce mimořádná,“ řekl Peskov o amerických plánech a upozornil, že sám Trump nedávno uvedl, že mezinárodní právo pro něj není prioritou.
„Proto se situace vyvíjí po nějaké jiné dráze. Budeme spolu s celým světem sledovat, po jaké,“ dodal mluvčí.
Moskva tento týden prohlásila, že je nepřijatelné, aby Západ nadále tvrdil, že Rusko a Čína Grónsko ohrožují.
Rusko je vážně znepokojeno vysláním spojeneckých jednotek do Grónska
Dodala, že krize ohledně tohoto území odhaluje, že západní země, které si nárokují morální nadřazenost, uplatňují dvojí měřítko.
Kreml si cení signálů z Berlína, Paříže a Říma
Peskov také ocenil signály z Berlína, Paříže a Říma o ochotě obnovit dialog s Ruskem o Ukrajině. To označil za pozitivní posun. Uvedl však, že se Evropané dosud přímo na Moskvu s žádostí o kontakty neobrátili.
„Zaznamenali jsme prohlášení řady evropských vůdců, které v posledních dnech zazněly zejména z Paříže, Říma a dokonce z Berlína. Ať se to jakkoli zdá zvláštní, argumentovali, že s Rusy je nezbytné hovořit kvůli stabilitě v Evropě. Naprosto to odpovídá našemu vidění. Pokud to skutečně odráží i strategický pohled Evropanů, tak je to pozitivní vývoj jejich stanoviska,“ řekl mluvčí ruského prezidenta.
Ukrajina nikdy nebyla překážkou míru, ohradil se Zelenskyj proti výroku Trumpa
Ještě nedávno podle něj zaznívala z evropských metropolí „utopická“ prohlášení, která vylučovala jakékoliv jednání s Ruskem a počítaly pouze s porážkou Ruska ve válce.
Peskov vyzdvihl i americké úsilí o ukončení války. Naopak zkritizoval Británii. Podle jeho názoru si Londýn nepřeje přispět k nastolení míru a stability na kontinentu.