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Rusko pohrozilo devastující odezvou na „protiruské“ činy v Pobaltí

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  10:56
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová pohrozila devastující odezvou na to, co nazvala protiruskými činy v Pobaltí. Hovořila o riziku dalšího nárůstu napětí v regionu. Pobaltské státy jsou členy Severoatlantické aliance, podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské invazi a ostře vystupují proti počínání Moskvy.

„Ruská odpověď podněcovatelům protiruských riskantních podniků bude rázná. Ať to vědí – bude pro ně ničivá,“ uvedla mluvčí ruské diplomacie.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března 2026)
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna při příjezdu na zasedání ministrů zahraničí EU v Bruselu. (15. prosince 2025)
Estonský premiér Kristen Michal, litevský prezident Gitanas Nausėda, německý kancléř Friedrich Merz a lotyšský prezident Edgars Rinkēvičs vystupují na tiskové konferenci v Berlíně. (3. července 2026)
Most spojující estonské město Narva s ruským městem Ivangorod (24. července 2024)
24 fotografií

V posledních měsících letouny Severoatlantické aliance, které chrání vzdušný prostor nad Estonskem, Lotyšskem a Litvou, zasahovaly například kvůli ruským dronům a letounům. Alianční státy také posílily od začátku války na Ukrajině počty svých vojáků v regionu.

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Letouny NATO zasahovaly v estonském vzdušném prostoru i ráno, kdy byl na části estonského území vyhlášen protivzdušný poplach. Velitel estonských vzdušných sil Riivo Valge uvedl, že jeden dron se přiblížil k městu Narva, které se nachází nedaleko ruské rafinerie, na kterou dnes zřejmě zaútočila Ukrajina. Další incident s dronem se odehrál na jihu Estonska.

„Incidenty tohoto druhu jsou přímým důsledkem ruské válečné agrese proti Ukrajině,“ uvedl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.

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