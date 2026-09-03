Zavřeme Goetheho instituty, to je konec německé přítomnosti v Rusku, řekl Lavrov

Podle Lavrova jde o reakci na ohlášené uzavření Ruského domu v Berlíně.
Německá vláda tento týden oznámila uzavření Ruského domu, ruského kulturního institutu, po objevení výbušného dronu na letišti Lipsko/Halle. Kromě toho musí Rusko uzavřít svůj generální konzulát v Bonnu. Berlín z pokusu o útok na letišti viní Moskvu.
Podle Goetheho institutu existují kromě jeho hlavní kanceláře v Moskvě také kulturní centra v Petrohradu a Jekatěrinburgu.
„Samozřejmě budou uzavřena poté, co bylo naše kulturní centrum odtamtud (z Berlína) vytlačeno,“ řekl šéf ruské diplomacie. Německo vědomě počítá s tím, že krok proti Ruskému domu „jednoznačně znamená konec jeho kulturní přítomnosti v Ruské federaci“, dodal.
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Sabotáž v Německu odpojila elektrárny. Napětí mezi Berlínem a Moskvou eskaluje
Navzdory napětí se Západem kvůli ruské agresi proti Ukrajině mohl Goetheho institut v Rusku pokračovat v činnosti. Jde o jednou z posledních německých institucí, které v Rusku stále působí. Rusko prohlásilo řadu nadací a organizací za nežádoucí a fakticky jim zakázalo jejich činnost.
Ve středu si ruské ministerstvo zahraničí předvolalo německého diplomata v Moskvě, aby odmítlo „vykonstruovaná obvinění“ Berlína na ruskou adresu; zároveň pohrozilo „tvrdou odplatu“ za rozhodnutí německých úřadů. Rusko rovněž naznačilo, že by mohlo uzavřít německý generální konzulát v Petrohradě.