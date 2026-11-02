Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rusko během příměří v Oleškách doplnilo vojáky a opevnilo pozice, tvrdí Kyjev

Autor: ,
  11:20
Ruští vojáci otevírají humanitární koridor do ukrajinských Olešek. (27. října...

Ruští vojáci otevírají humanitární koridor do ukrajinských Olešek. (27. října 2026) | foto: Alexej Konovalov / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Odminovávání silnice do ukrajinských Olešek (27. října 2026)
Evakuace Ukrajinců z okupovaných Olešek (30. října 2026)
Snímek z evakuace ukrajinského města Olešky (31. října 2026)
Snímek z evakuace ukrajinského města Olešky (31. října 2026)
86 fotografií
Ruská armáda, která okupuje ukrajinské město Olešky, využila podle ukrajinského generálního štábu dočasné příměří k rotaci vojáků, opevnění pozic, zlepšení ochrany proti dronům a vylepšení logistiky. Klid zbraní platil od noci na úterý do nedělního večera. Ukrajinské ozbrojené síly podle generálního štábu zajišťovaly dodržování příměří a jednaly podle dohody. Kreml následné prodloužení příměří odmítl.

„Díky tomu byly humanitární zásilky doručeny na místo určení a Ukrajinci a Ukrajinky, kteří si přáli opustit Olešky, se vrátili na území pod kontrolou Ukrajiny,“ uvedlo také vedení ukrajinské armády.

Ukrajinská strana ale během uplynulých dnů zaznamenala, že Rusové během klidu zbraní vystřídali jednotky nasazené v tomto úseku fronty, opevňovali své pozice, zlepšovali ochranu před dronovými útoky na silnicích a doplnili si zásoby munice.

Příměří u Olešek skončilo, Rusko jej odmítlo prodloužit, tvrdí Ukrajinci

Olešky leží v Rusy okupované části ukrajinské Chersonské oblasti a od oblastní metropole Chersonu ovládané Ukrajinou je dělí jen řeka Dněpr. Rusko dříve 24tisícové město ovládá od prvních dnů invaze na Ukrajinu.

Letos na jaře se tam prudce zhoršila humanitární situace, když neustálá hrozba dronových útoků přerušila zásobovací trasy. V podmínkách nedostatku těch nejzákladnějších potřeb tam podle OSN žilo asi 1700 lidí, včetně několika desítek dětí.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Časově i místně omezené příměří, zatím jediné od ruského vpádu na Ukrajinu v únoru 2022, pomohla dojednat americká první dáma Melania Trumpová. O pomoc pro civilisty ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a šéfa Kremlu Vladimira Putina žádal i papež Lev XIV.

Lidé z okupovaných Olešek dorazili na Ukrajinu. Zelenskyj děkuje Trumpové

Trumpová v noci na pondělí na sociální síti X napsala, že „mise byla úspěšná a podařilo se dopravit kriticky potřebnou pomoc do regionu a umožnit evakuaci skoro 800 lidem“.

Vyjádřila uznání Rusku a Ukrajině za jejich spolupráci. „Doufám, že Olešky poslouží jako základ pro trvalý mír mezi oběma národy,“ napsala také americká první dáma.

Jiskřička naděje. Olešky naznačily, že Kyjev a Moskva se mohou dohodnout

Agentura AP napsala, že ačkoliv se pozornost světa upřela na Olešky, civilisté živoří i v jiných obcích ležících na obou stranách frontové linie.

Ukrajinské úřady v Chersonské oblasti, policie, zástupci Červeného kříže a dobrovolníci příměří využili k tomu, aby se dostali k lidem na ukrajinské straně Dněpru, z nichž někteří byli od světa odříznutí skoro dva roky. Z obcí na břehu řeky a ze samotného Chersonu se podařilo odvézt na bezpečnější místa 180 lidí, včetně 23 dětí.

Olešky opustili evakuovaní obyvatelé. Na Ukrajinu zamířili přes Rusko a Bělorusko

Před začátkem ruské invaze žil v celé Chersonské oblasti asi milion lidí. Rusko nyní okupuje skoro 70 procent území regionu, v části pod kontrolou Kyjeva žije asi 140 tisíc lidí. Břehy Dněpru jsou označovány za takzvanou červenou zónu, ve které lidem hrozí největší nebezpečí kvůli bojovým operacím.

Po skončení příměří se obyvatelé těchto míst budou muset znovu snažit přežívat dronové útoky, dělostřeleckou palbu, bombardování a letecké minování. Navzdory těmto podmínkách mnoho odmítá odejít. Některým chybí peníze na to, aby někde jinde začali znovu, jiní odmítají opustit místa, kde vyrostli.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...

Rusko během příměří v Oleškách doplnilo vojáky a opevnilo pozice, tvrdí Kyjev

Ruští vojáci otevírají humanitární koridor do ukrajinských Olešek. (27. října...

Ruská armáda, která okupuje ukrajinské město Olešky, využila podle ukrajinského generálního štábu dočasné příměří k rotaci vojáků, opevnění pozic, zlepšení ochrany proti dronům a vylepšení logistiky....

2. listopadu 2026  11:20

Stávky v ČT: Televizní krize před 25 lety, omezené vysílání i černé oblečení

Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...

V úterý se bude konat celodenní stávka pracovníků České televize a Českého rozhlasu. K zaměstnancům se přidá také několik vysokých škol napříč republikou. Jde o reakci na záměr vlády zrušit televizní...

2. listopadu 2026  11:20

Šok v Michiganu. Demokratka podpořila republikána na úkor muslima El-Sayeda

Haley Stevensová a Mike Rogers (1. listopadu 2026)

V ostře sledovaném souboji o senátorské křeslo v Michiganu demokratická zákonodárkyně Haley Stevensová podpořila kandidáta konkurenčních republikánů Mikea Rogerse. Stalo se tak po napětí s...

2. listopadu 2026  11:06

Rock jako bodnutí štírem. Do Prahy míří hardrockoví nestoři Scorpions

Kapela Scorpions

Německá kapela Scorpions se vrací do Česka. Jedna z nejúspěšnějších hardrockových skupin všech dob vystoupí 9. června 2027 v pražské O2 areně. Zaznějí největší hity jako Rock You Like a Hurricane,...

2. listopadu 2026  11:01

KVÍZ: Jak dobře znáte Českou televizi a Český rozhlas? 20 otázek ze současnosti i historie

ilustrační snímek

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se snaží prosadit změnu financování veřejnoprávních médií. Obě instituce existují již desítky let a zažily mnohé krize. Vědomostní kvíz prozkouší, jak dobře...

vydáno 2. listopadu 2026

Vláda za účasti prezidenta Pavla projednává novou koncepci armády do roku 2040

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Za účasti prezidenta Petra Pavla, který je také vrchním velitelem ozbrojených sil, projednává vláda Andreje Babiše koncepci výstavby armády České republiky do roku 2040. „Do roku 2040 armáda...

2. listopadu 2026  6:05,  aktualizováno 

Mladíka podezřelého ze znásilnění zlínští policisté obvinili. Je ve vazbě

ilustrační snímek

Devatenáctiletý cizinec, kterého zadrželi zlínští policisté v pátek v souvislosti se znásilněním, byl v neděli obviněn a skončil ve vazbě. Muž je kromě znásilnění podezřelý také z krádeže.

1. listopadu 2026  20:38,  aktualizováno  2. 11. 10:58

Divoký žolík Matovič je zpět. Opozice bez něj Fica neporazí, ale s ním také ne

Lídr hnutí Slovensko Igor Matovič (18. června 2026)

V poslední době je ho opět všude plno. Igor Matovič je zpět. Slovenský expremiér znovu vyvolává rozbroje uvnitř opozice, která se jej přestala štítit a snaží se jej znovu zapojit do „národní fronty“...

2. listopadu 2026  10:48

Liberec má nového primátora, náměstků bude rekordní počet. ANO míří do opozice

Koalici v Liberci představili lídři SLK Lukáš Hájek (vlevo), Martina Teplá za...

Liberec povede v novém období stejně jako v tom končícím jedenáctičlenná městská rada, primátorem bude Lukáš Hájek ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK). Ve vedení města bude rekordních osm náměstků...

2. listopadu 2026  10:43

Brněnskou T Arenu hudebně otevřou Krajčo a Divokej Bill, chystá se i muzikálová show

Richard Krajčo

V pátek 8. ledna nastane den D pro novou T Arenu na brněnském výstavišti. Aspoň co se kulturních akcí týče. Po evropském šampionátu v házené žen, který se bude konat od 4. do 8. prosince, se hala v...

2. listopadu 2026  10:41

Úřadující hlava státu Jotovová zvítězila v prezidentských volbách v Bulharsku

Úřadující bulharská prezidentka Ilijana Jotovová při hlasování v prvním kole...

Úřadující hlava státu Ilijana Jotovová zvítězila ve druhém kole prezidentských voleb v Bulharsku. Podle výsledků po úplném sečtení sečtení všech okrsků získala 57,6 procenta možných hlasů, ukazují...

1. listopadu 2026  13:44,  aktualizováno  2. 11. 10:41

Mladík masturboval u stanice lanovky k Imperialu, na veřejnosti se neukájel poprvé

ilustrační snímek

Na schodech u horní stanice lanovky na karlovarský hotel Imperial popustil uzdu své vášni mladík z Děčínska, který se zde za bílého dne ukájel. Masturbace na veřejnosti pro něj může mít dohru v...

2. listopadu 2026  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.