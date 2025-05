Estonci založili paralelní armádu podporovanou Ruskem, viní je z vlastizrady

Politici Aivo Peterson a Dmitrij Rootsi začali v roce 2022 vytvářet jednotku civilní obrany s podporou hnutí KOOS orientovaného na ruskou menšinu v Estonsku. „Cílem je zajistit bezpečnost a plnit funkce armády v případě mocenského vakua,“ napsal tehdy Peterson svým spolupracovníkům.

Dvojice podle vyšetřovatelů navázala kontakty se zástupci ruské vojenské rozvědky GRU, aby získala instrukce a pomoc při vytváření uskupení.

Peterson veřejně prohlašoval, že se jedná o humanitární projekt, ale státní zastupitelství považuje jeho jednání za pokus o vytvoření alternativní obranné struktury státu, která by fungovala pod rouškou charity.

„Peterson pracoval deset let u policie, takže dobře věděl, že obrana země je výsadou státu,“ zdůraznila vrchní prokurátorka Triinu Olev-Aasová.

Peterson i Rootsi čelí před soudem obvinění z vlastizrady – pro prvního z nich prokuratura žádá 17 let za mřížemi, pro druhého 13 let. Před tribunálem stanul i ruský občan Andrej Andronov, kterému za „nenásilnou činnost proti Estonsku“ hrozí 11 let vězení.

Soudní vyšetřování případu odstartovalo v listopadu 2023. Nyní je v závěrečné fázi. Další dvě slyšení se uskuteční v červnu.