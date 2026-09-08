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Rusko v noci obnovilo útoky na Kyjev. Ukrajinské drony zasáhly v Saratově

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  6:47
Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. (8. září...

Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. (8. září 2026) | foto: Reuters

Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. (8. září...
Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. (8. září...
Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. (8. září...
Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. (8. září...
9 fotografií
Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Útok si vyžádal dva mrtvé a sedm zraněných, uvedly úřady. V Polsku startovaly stíhačky. Ukrajinské bezpilotní prostředky rovněž v noci na úterý zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově.

Nové útoky za použití dronů a raket následují poté, co vypršelo třídenní příměří vyhlášené kvůli návštěvě amerických vyjednavačů.

Rusko i Ukrajina v sobotu oznámily, že se v souvislosti s návštěvou amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a následně v Kyjevě po dobu tří dnů zdrží vzdušných útoků na obě hlavní města. Ruská státní agentura TASS v pondělí před půlnocí potvrdila, že ruské moratorium na útoky na Kyjev skončilo.

„Hlavní město je pod útokem balistickými střelami. Zůstaňte v krytech!“ napsal na Telegramu starosta Kyjeva Vitalij Kličko.

V Holosijivské čtvrti podle něj vypukl požár v areálu vzdělávacího zařízení, v obytném domě jsou pod troskami patrně uvězněni lidé. Požáry vypukly také v nebytových objektech na několika dalších místech Kyjeva.

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Vojenská správa v Kyjevě později uvedla, že ruský útok na ukrajinské hlavní město si vyžádal dva mrtvé a sedm zraněných.

Před ruským úderem na hlavní město a přilehlou Kyjevskou oblast za pomoci raket a dronů s reaktivním pohonem v noci na úterý varovalo ukrajinské letectvo.

Podle ukrajinské záchranné služby podnikli Rusové v noci dronový útok také v okresech Fastiv a Boryspil nedaleko Kyjeva. Terčem útoku bylo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry hasiči uhasili.

Jednání emisarů amerického prezidenta Donalda Trumpa v Moskvě a Kyjevě nepřineslo žádný viditelný průlom ve snaze ukončit válku, kterou zahájilo Rusko před více než čtyřmi lety svou rozsáhlou invazí na Ukrajinu.

Ukrajinské drony udeřily v Saratově

Podle předběžných informací si útok vyžádal zraněné, uvedl gubernátor Roman Busargin.

„V důsledku útoku dronů byly v Saratově poškozeny objekty civilní infrastruktury. Na místě pracují všechny záchranné a pohotovostní složky,“ napsal Busargin na Telegramu.

Letiště v Saratově, Penze a Uljanovsku v noci na úterý přerušila provoz kvůli bezpečnosti cestujících, uvedl podle ruské státní agentury TASS úřad pro civilní letectví Rosaviacija.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.

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