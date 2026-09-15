„Dosud naše země neměla schválené standardy pro osobní ochranné prostředky dýchacích cest,“ uvedlo ministerstvo pro mimořádné situace.
Podle něj se proto na trhu objevovaly nekvalitní a padělané výrobky, některé z nich z dovozu.
Od března 2027 se budou moci bez omezení prodávat certifikované civilní plynové masky, včetně modelů pro děti. Nová pravidla zároveň umožní kontrolovat jejich kvalitu, uvedl rezort.
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Nervózní Rusko? Začalo prověřovat bunkry, na modernizaci jdou miliony
Plynové masky Rusko zařadilo na seznam zboží s omezeným prodejem v roce 1992. Prezident Vladimir Putin ale začátkem srpna podepsal dekret, který je ze seznamu vyřadil, píše portál Meduza.
Změna přichází na pozadí pokračujících ukrajinských úderů hluboko na ruském území, které v posledních měsících zasahují zejména energetickou a ropnou infrastrukturu. Útoky Moskvu nutí posilovat opatření na ochranu obyvatelstva i mimo oblasti bezprostředně zasažené válkou.