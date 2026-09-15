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Plynové masky pro každého. Rusko povolí prodej, pravidla uvolňuje po 30 letech

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  11:28
Příslušníci ruské Národní gardy trénují ve výcvikovém středisku v Novosibirské...

Příslušníci ruské Národní gardy trénují ve výcvikovém středisku v Novosibirské oblasti. (26. června 2026) | foto: Kirill Kukhmar / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Příslušníci ruské Národní gardy trénují ve výcvikovém středisku v Novosibirské...
Příslušníci ruské Národní gardy trénují ve výcvikovém středisku v Novosibirské...
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Rusko příští rok poprvé po více než 30 letech uvolní prodej civilních plynových masek. Moskva zároveň zavede nové standardy, které mají podle úřadů zabránit prodeji nekvalitních a padělaných výrobků. Plynové masky dosud patřily mezi regulované zboží.

„Dosud naše země neměla schválené standardy pro osobní ochranné prostředky dýchacích cest,“ uvedlo ministerstvo pro mimořádné situace.

Podle něj se proto na trhu objevovaly nekvalitní a padělané výrobky, některé z nich z dovozu.

Od března 2027 se budou moci bez omezení prodávat certifikované civilní plynové masky, včetně modelů pro děti. Nová pravidla zároveň umožní kontrolovat jejich kvalitu, uvedl rezort.

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Plynové masky Rusko zařadilo na seznam zboží s omezeným prodejem v roce 1992. Prezident Vladimir Putin ale začátkem srpna podepsal dekret, který je ze seznamu vyřadil, píše portál Meduza.

Změna přichází na pozadí pokračujících ukrajinských úderů hluboko na ruském území, které v posledních měsících zasahují zejména energetickou a ropnou infrastrukturu. Útoky Moskvu nutí posilovat opatření na ochranu obyvatelstva i mimo oblasti bezprostředně zasažené válkou.

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Témata: maska, Rusko, Moskva

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