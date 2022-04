Zastavení plynu je vydírání, říká Brusel i Sofie. EU zareaguje společně

Unijní exekutiva je podle von der Leyenové na tento scénář připravena a je v kontaktu se všemi členskými zeměmi, s nimiž řeší zajištění dostatečných dodávek pro celou EU.

Gazprom podle Petkova porušil smlouvu, protože změnil způsob plateb za odebraný plyn. Bulharsko podle něj přezkoumává všechny smlouvy s ruskou firmou.

Šéf Státní dumy Vjačeslav Volodin míní, že rozhodnutí Gazpromu zastavit dodávky plynu Varšavě a Sofii bylo správné a je potřeba také u dalších nikoliv přátelských zemí.

Rusko oznámilo, že Polsku a Bulharsku zastavilo dodávky plynu, ve středu v 8:00. Krok avizovalo v úterý. Je to zatím nejtvrdší odpověď Kremlu na západní sankce kvůli válce na Ukrajině.

Ruský státní plynárenský podnik Gazprom přerušení zdůvodnil absencí plateb v rublech, jak Rusko požaduje. Plyn se obnoví, až platby proběhnou, dodal Gazprom. Společnost také upozornila, že by mohla omezit dodávky plynu do třetích zemí vedoucí skrz území Polska a Bulharska, pokud by na trase zjistila ilegální odebírání.