„Hlavním cílem je zastavit konkrétní dodávky pro ukrajinskou obranu,“ řekl Gräsholm. „Zároveň nás chtějí zastrašit, abychom přestali podporovat Ukrajince a neposilovali naše vlastní obranné schopnosti,“ dodal.
|
Sabotáž v Německu odpojila elektrárny. Napětí mezi Berlínem a Moskvou eskaluje
Zpravodajská služba obvykle o podobných věcech mlčí. V tomto případě byl však výběr cílů a přípravy tak konkrétní, že zpravodajci podle Gräsholma považovali za nutné zveřejnit informaci, že „se jedná o hrozbu, kterou je třeba brát vážně“. V rozhovoru s Berlingske uvedl jako možný cíl ruských plánů žhářství. Firmy z obranného průmyslu byly vyzvány, aby zpřísnily svá bezpečnostní opatření.
Rusko se také snaží pro své plány naverbovat „obyčejné Dány“, často aniž by si byli vědomi, že pracují pro Moskvu. „Může to zahrnovat pořizování fotografií nebo videí firem nebo zařízení, které pak mohou být použity pro sabotážní plány,“ řekl Gräsholm. Vyzval Dány, aby byli podezřívaví, pokud se setkají s takovými žádostmi.
|
Německo zná podezřelé z útoku v Lipsku. Moskva si předvolala diplomata
PET očekává, že hrozba bude i nadále narůstat „co do rozsahu a komplexnosti“. „Je namířena proti ukrajinským výrobcům zbraní v Dánsku,“ řekl Gräsholm. „Vidíme však, že Rusové mají obecně zájem o obranný průmysl v Dánsku,“ dodal.
Dánsko patří mezi štědré poskytovatele vojenské podpory Ukrajině, která se pátým rokem brání plnohodnotné ruské válce.
Napětí se stupňuje také v Německu
S vlnou podezřelých útoků a sabotáží se v posledních dnech potýká také sousední Německo, které z eskalace hybridní války otevřeně viní Moskvu.
Terčem se tam stala především kritická infrastruktura, policie vyšetřuje úmyslně způsobené zkraty na rozvodnách na západě země. V jednom z případů pachatelé zaútočili podomácku vyrobenými raketami na zařízení patřící skupině EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského.
Německá vláda reagovala na útok na letiště Lipsko/Halle vojenskou trhavinou, diplomatickými i bezpečnostními odvetnými kroky. Berlín nařídil uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu, vypověděl smlouvu Ruskému domu a zpřísnil kontroly ruských občanů na hranicích. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v této souvislosti varovala, že stupňující se akce na území států Evropské unie nesou všechny znaky terorismu sponzorovaného cizím státem.