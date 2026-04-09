Rusko poslalo k tankerům v průlivu La Manche fregatu, chce se bránit „pirátství“

Rusko má právo se bránit před pirátstvím, prohlásil mluvčí Kremlu poté, co fregata ruského vojenského námořnictva provázela podle britského tisku dva tankery, na které Londýn uvalil sankce, při plavbě Lamanšským průlivem, ležícím mezi Británií a Francií. Moskva bude hájit ruské zájmy, zdůraznil Kreml.
Pohled na ruskou fregatu Admirál Grigorovič při oslavách Dne ruského námořnictva v Petrohradě (27. července 2025) | foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

„V posledních měsících jsme byli svědky opakovaných případů pirátství v mezinárodních vodách. Tyto případy pirátství mimo jiné poškodily ekonomické zájmy Ruska. Rusko rozhodně podnikne opatření na obranu svých zájmů,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Ruská fregata Admirál Grigorovič doprovodila Lamanšským průlivem dva ropné tankery, Universal plující pod ruskou vlajkou a Enigmu pod kamerunskou vlajkou, uvedl ve čtvrtek portál The Telegraph.

Opuštěný ruský tanker ve Středomoří otočil na jih a míří k libyjskému pobřeží

Britský premiér Keir Starmer minulý měsíc prohlásil, že povolil ozbrojeným silám vstoupit na palubu ruských lodí v britských vodách a zadržet je s cílem narušit síť tankerů takzvané ruské stínové flotily, které umožňují Moskvě vyvážet ropu navzdory západním sankcím.

Tankery stínové flotily v minulosti zabavila také Francie, kde byl na konci března v nepřítomnosti na rok odsouzen čínský kapitán jedné z těchto lodí. Francouzská armáda se jeho tankeru Boracay zmocnila loni v říjnu.

Námořní dron zasáhl v Černém moři turecký tanker. Převážel ruskou ropu

Plavidla porušující západní sankce, u nichž panovalo přesvědčení, že patří do ruské stínové flotily, v poslední době zabavily kromě Francie také Belgie, Finsko a další evropské země.

Rusko vývozem sankcionované ropy získává prostředky potřebné k financování více než čtyřleté války na Ukrajině, kterou vyvolal prezident Vladimír Putin. Na sankčním seznamu Evropské unie je podle agentury AFP 598 lodí, které mají zákaz vstupu do evropských přístavů.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Britové a Norové odehnali v Atlantiku ruské ponorky, ohrožovaly kabely

Britské komando spolupracuje s německou ponorkovou službou během cvičení Cold...

Velká Británie společně s Norskem provedla v severním Atlantiku vojenskou operaci na odstrašení ruských ponorek, které ohrožovaly podvodní kabely a produktovody. Oznámil to ve čtvrtek britský ministr...

9. dubna 2026  14:02

RECENZE: Stejný hrdina ve stejné situaci. Po filmu Nepela přichází film Šampión

60 % Premium
Z filmu Šampión

Sportovní komentátor by nejspíše ohlásil, že derby dopadlo nerozhodně. Jak Nepela, který loni v českých kinech našel dvanáct tisíc diváků, tak Šampión, jenž do nich právě vstupuje, totiž líčí...

9. dubna 2026

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace MOL, Orlen a Shell

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

9. dubna 2026  9:22,  aktualizováno 

Pavel vyrazí na diplomatickou cestu. S manželkou navštíví Jižní Ameriku

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijal končícího polského prezidenta...

Prezident Petr Pavel navštíví příští týden spolu s manželkou Evou Argentinu a Chile. V obou zemích se sejde se svými protějšky. Na webu to ve čtvrtek uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře....

9. dubna 2026  13:52

Doteď 2035, nově 2065. Havlíček ohlásil delší životnost Dukovan, stát získal čas

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti ČEZ, jejíž výsledky představil...

9. dubna 2026  13:46

Orbán musí vyhrát, pomáhá nám, říkají Maďaři žijící v rumunském Sedmihradsku

Žena s maďarskými kořeny odevzdává svůj hlas v maďarských parlamentních volbách...

Terésia Hadháziová z rumunského města Odorheiu Secuiesc, kde většinu obyvatel tvoří etničtí Maďaři, chce, aby její hlas ve volbách pomohl národněkonzervativnímu premiérovi Viktoru Orbánovi k další...

9. dubna 2026  13:41

Bude to drahé, ale nemůžeme přivírat oči, řekl soudce k policejním únikům

Expolicista Michal Ratajský u soudu v kauze Vork týkající se úniku informací z...

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných a mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na...

9. dubna 2026  12:19,  aktualizováno  13:31

Rusko poslalo k tankerům v průlivu La Manche fregatu, chce se bránit „pirátství“

Pohled na ruskou fregatu Admirál Grigorovič při oslavách Dne ruského...

Rusko má právo se bránit před pirátstvím, prohlásil mluvčí Kremlu poté, co fregata ruského vojenského námořnictva provázela podle britského tisku dva tankery, na které Londýn uvalil sankce, při...

9. dubna 2026  13:27

NATO není soudce. O účasti na summitu si musí rozhodnout Česko, říká Landovský

Premium
Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, bývalý velvyslanec ČR při NATO.

O tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře, si musí rozhodnout sama Česká republika, řekl pro iDNES.cz bývalý velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský. Aliance se podle něj nebude vměšovat...

9. dubna 2026  13:26

Ceny paliv klesají. Strop na naftu spadl o více než čtyři koruny

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

9. dubna 2026  13:11

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

O strachu z koláčů i zvláštní schopnosti Indů. Pražská průvodkyně vypráví

Premium
Pavla Šimánek Bartásková dělá v Praze průvodkyni už osmnáct let. Metropoli...

O Praze se říká, že je stověžatá. Ve skutečnosti má věží a věžiček ještě mnohem víc, jen si je v každodenním shonu nestíháme prohlédnout. Pavla Bartásková už téměř dvacet let ukazuje metropoli...

9. dubna 2026

Žádá o propuštění, ale mohl by opět zabíjet. Hodnocení z věznice Vocáskovi nepomůže

Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...

Doživotně odsouzený vrah Zdeněk Vocásek, který nyní používá jméno Navrátil, minimálně zatím zůstává za mřížemi. Okresní soud v Mostě dnes o jeho žádosti o podmíněné propuštění nerozhodl, jednání...

9. dubna 2026,  aktualizováno 

