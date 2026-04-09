„V posledních měsících jsme byli svědky opakovaných případů pirátství v mezinárodních vodách. Tyto případy pirátství mimo jiné poškodily ekonomické zájmy Ruska. Rusko rozhodně podnikne opatření na obranu svých zájmů,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.
Ruská fregata Admirál Grigorovič doprovodila Lamanšským průlivem dva ropné tankery, Universal plující pod ruskou vlajkou a Enigmu pod kamerunskou vlajkou, uvedl ve čtvrtek portál The Telegraph.
Opuštěný ruský tanker ve Středomoří otočil na jih a míří k libyjskému pobřeží
Britský premiér Keir Starmer minulý měsíc prohlásil, že povolil ozbrojeným silám vstoupit na palubu ruských lodí v britských vodách a zadržet je s cílem narušit síť tankerů takzvané ruské stínové flotily, které umožňují Moskvě vyvážet ropu navzdory západním sankcím.
Tankery stínové flotily v minulosti zabavila také Francie, kde byl na konci března v nepřítomnosti na rok odsouzen čínský kapitán jedné z těchto lodí. Francouzská armáda se jeho tankeru Boracay zmocnila loni v říjnu.
Námořní dron zasáhl v Černém moři turecký tanker. Převážel ruskou ropu
Plavidla porušující západní sankce, u nichž panovalo přesvědčení, že patří do ruské stínové flotily, v poslední době zabavily kromě Francie také Belgie, Finsko a další evropské země.
Rusko vývozem sankcionované ropy získává prostředky potřebné k financování více než čtyřleté války na Ukrajině, kterou vyvolal prezident Vladimír Putin. Na sankčním seznamu Evropské unie je podle agentury AFP 598 lodí, které mají zákaz vstupu do evropských přístavů.