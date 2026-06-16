Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Petrohrad bude bez námořní přehlídky. Podle Peskova kvůli obecné atmosféře

Autor: ,
  7:04
Rusko neplánuje uspořádat v Petrohradě svou tradiční přehlídku vojenského námořnictva, píše místní server Fontanka s odvoláním na své nejmenované zdroje. Přehlídka, která se v minulosti konala ve druhém největším ruském městě obvykle v poslední červencovou neděli, nebyla už loni. Tehdy ji úřady zrušily z bezpečnostních důvodů.
Ruští vojáci před vojenskou přehlídkou ke Dni vítězství. (9. května 2026)

Ruští vojáci před vojenskou přehlídkou ke Dni vítězství. (9. května 2026) | foto: Reuters

Ruští vojáci se účastní vojenské přehlídky ke Dni vítězství. (9. května 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin pronáší projev během vojenské přehlídky v Den...
Ruský prezident Vladimir Putin během vojenské přehlídky ke Dni vítězství v...
Ruští vojáci se účastní vojenské přehlídky ke Dni vítězství. (9. května 2026)
101 fotografií

O zrušení se nedá mluvit, protože přípravy na ni ještě ani nezačaly, píše k letošní přehlídce Fontanka s tím, že dosud nebyl vydán příslušný prezidentský dekret a zdroje z ministerstva obrany a námořnictva uvedly, že nedostaly žádné rozkazy shora, ačkoliv by přípravy už měly být v plném proudu.

Rusko slavilo skromnou přehlídkou. Putin velebil postup na Ukrajině i sílu ducha

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že se neuskuteční vzhledem k obecné atmosféře, napsal server The Moscow Times.

Přehlídka vojenského námořnictva v Petrohradě, který je hlavní základnou ruské Baltské flotily, se v předchozích letech konala u příležitosti Dne námořnictva. V nové podobě se tam poprvé uskutečnila v roce 2017, rok poté, co se z opravy vrátil křižník Aurora, jehož výstřel podle legendy zahájil bolševickou revoluci v roce 1917. V roce 2024 úřady zrušily část přehlídky, loni se nekonala vůbec, píše Fontanka.

Rusko už pátým rokem vede válku proti Ukrajině a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území. Nedávno ukrajinské drony útočily i na Petrohrad, učinily tak mimo jiné krátce před tím, než začalo Petrohradské mezinárodní fórum, na kterém promluvil prezident Vladimir Putin.

Přehlídka v Moskvě bude bez kolony vojenské techniky. Poprvé od začátku války

Podle Kyjeva tehdy drony napadly důležité cíle, včetně petrohradského ropného terminálu a korvety v přístavu Kronštadt. Ruské úřady informovaly o několika zraněných.

V Moskvě se mezitím letos 9. května konala menší vojenská přehlídka, kterou si Rusko připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá u této příležitosti v metropoli rozsáhlé vojenské defilé.

Letos však akce na Rudém náměstí byla bez obvyklé kolony pozemní vojenské techniky. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026)

Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...

Petrohrad bude bez námořní přehlídky. Podle Peskova kvůli obecné atmosféře

Ruští vojáci před vojenskou přehlídkou ke Dni vítězství. (9. května 2026)

Rusko neplánuje uspořádat v Petrohradě svou tradiční přehlídku vojenského námořnictva, píše místní server Fontanka s odvoláním na své nejmenované zdroje. Přehlídka, která se v minulosti konala ve...

16. června 2026  7:04

Zmizí už? Úřad roky řeší nelegální obrazovku na náměstí, soud posvětil exekuci

Velkoplošná LED obrazovka na střeše budovy v centru Ústí nad Labem. (12. června...

Velkoplošná LED obrazovka umístěná na střeše restaurace Interhotelu Bohemia v centru Ústí nad Labem, která byla postavena bez řádných povolení, by už opravdu měla zmizet. Po několika letech správních...

16. června 2026  6:54

Japonská centrální banka zvýšila úrok na jedno procento, nejvýše za 31 let

Japonský jen.

Měnový výbor japonské centrální banky (BOJ) podle očekávání zvýšil na závěr svého dvoudenního zasedání základní úrokovou sazbu na jedno procento z 0,75 procenta. Úroky v zemi jsou tak nejvyšší za...

16. června 2026  6:44

Dálnici D6 uzavřela nehoda u Stochova. Řidič zezadu narazil do nákladního auta

Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6...

Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu, uvedla policie na síti X. Osobní auto podle policie...

16. června 2026  6:30

V Kalifornii se zřítil bombardér B-52. Letadlo shořelo, zahynulo osm členů posádky

Americký bombardér B-52 na letišti v Mošnově (29.3.2022)

Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru B-52 Stratofortress na Edwardsově letecké základně v Kalifornii zahynulo všech osm členů posádky. Letadlo po pádu shořelo a po zhlédnutí záběrů...

16. června 2026,  aktualizováno  6:25

Moderátor Honza Dědek přesouvá 7 pádů z Primy na platformu Forendors

Talkshow 7 pádů Honzy Dědka se po skončení televizního formátu přesouvá

Moderátor Honza Dědek, který se nedomluvil s Primou na pokračování talkshow 7 pádů, pořad přesouvá na Forendors a další platformy. Talkshow 7 pádů Honzy Dědka funguje patnáct let. Začínala na...

16. června 2026

Unikátní podívaná na D35. Po dálnici budou pendlovat tanky Leopard

Hlavní bojový tank armády Leopard 2A4 je vybaven výkonným motorem, díky kterému...

Po dálnici D35 ve směru na Ostravu se bude v úterý ráno z vojenské posádky v Přáslavicích přemisťovat po vlastní ose devět tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Podle Vojenské policie budou...

16. června 2026  5:59

Prezident míří na Vysočinu. Podívá se za meteorology i na polygon pro drony

Prezident Petr Pavel při návštěvě Vysočiny. (25. května 2023)

Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní výjezd na Vysočinu. Během svého pobytu v kraji zavítá i s manželkou Evou například do Jihlavy, Třebíče nebo Velké Bíteše a Moravských Budějovic. Podívá se...

16. června 2026

V Kalifornii havaroval strategický bombardér B-52, zahynula zřejmě celá posádka

Americký bombardér B-52 na letišti v Mošnově (29.3.2022)

Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru B-52 Stratofortress na Edwardsově letecké základně v Kalifornii zřejmě zahynulo všech osm členů posádky. Podle agentury AFP to oznámila letecká...

15. června 2026  22:06,  aktualizováno  16. 6. 3:36

Chorvatské rodinné šperkařství našlo druhý domov v Praze. Dnes ho vede třetí generace

Premium
Ve výřezu bratři Anton (vlevo) a Niko Topalli. Jsou třetí generací, která vede...

Válka na Balkáně přiměla rodinu Topalli opustit rodné Chorvatsko i rozjetý byznys. V Praze ale navázali na šperkařskou tradici a dnes rodinnou značku vede už třetí generace. „Dědeček nám dal svobodu...

16. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obyvatelné chatky, garáže i sklepy. Češi stále častěji hledají alternativní bydlení

Premium
ilustrační snímek

Hledáme chatu, tiny house nebo studio k dlouhodobému bydlení. Ideálně klidné místečko blízko lesa, kde můžeme trávit čas venku a večer u ohně. Rádi odkoupíme za rozumnou cenu nebo budeme platit...

16. června 2026

Energetika se decentralizuje. Úpravy stojí miliardy, ukazují data ČEZ Distribuce

Ilustrační snímek

Společnost ČEZ Distribuce připojila letos do poloviny května do své sítě přes čtyři a půl tisíce výroben elektřiny s instalovaným výkonem 158 megawattů. Většinu tvořily fotovoltaické elektrárny....

16. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.