Petrohrad bude bez námořní přehlídky. Podle Peskova kvůli obecné atmosféře

O zrušení se nedá mluvit, protože přípravy na ni ještě ani nezačaly, píše k letošní přehlídce Fontanka s tím, že dosud nebyl vydán příslušný prezidentský dekret a zdroje z ministerstva obrany a námořnictva uvedly, že nedostaly žádné rozkazy shora, ačkoliv by přípravy už měly být v plném proudu.
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Rusko slavilo skromnou přehlídkou. Putin velebil postup na Ukrajině i sílu ducha
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že se neuskuteční vzhledem k obecné atmosféře, napsal server The Moscow Times.
Přehlídka vojenského námořnictva v Petrohradě, který je hlavní základnou ruské Baltské flotily, se v předchozích letech konala u příležitosti Dne námořnictva. V nové podobě se tam poprvé uskutečnila v roce 2017, rok poté, co se z opravy vrátil křižník Aurora, jehož výstřel podle legendy zahájil bolševickou revoluci v roce 1917. V roce 2024 úřady zrušily část přehlídky, loni se nekonala vůbec, píše Fontanka.
Rusko už pátým rokem vede válku proti Ukrajině a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území. Nedávno ukrajinské drony útočily i na Petrohrad, učinily tak mimo jiné krátce před tím, než začalo Petrohradské mezinárodní fórum, na kterém promluvil prezident Vladimir Putin.
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Přehlídka v Moskvě bude bez kolony vojenské techniky. Poprvé od začátku války
Podle Kyjeva tehdy drony napadly důležité cíle, včetně petrohradského ropného terminálu a korvety v přístavu Kronštadt. Ruské úřady informovaly o několika zraněných.
V Moskvě se mezitím letos 9. května konala menší vojenská přehlídka, kterou si Rusko připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá u této příležitosti v metropoli rozsáhlé vojenské defilé.
Letos však akce na Rudém náměstí byla bez obvyklé kolony pozemní vojenské techniky. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.