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Podplukovníka ruského letectva zabila exploze. Nálož byla ukrytá v autě

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  14:59
Ruský podplukovník ve středu zahynul při výbuchu svého auta v Petrohradu, jeho manželka utrpěla vážná zranění. Podle svědků v autě explodovalo podomácku vyrobené výbušné zařízení krátce poté, co důstojník vyjel od svého domu. Muž sloužil u ruského letectva a protivzdušné obrany.

Auto explodovalo ve středu ráno v petrohradském Puškinském okrese. Podle svědků podplukovník vyrazil z domova kolem desáté hodiny a usedl za volant. Výbuch se ozval ve chvíli, kdy se s autem rozjel.

Podplukovník zemřel okamžitě, uvádí portál Fontanka. Jeho manželku převezli v kritickém stavu do nemocnice. První zprávy uváděly, že exploze oběma utrhla nohy. Ruská média jméno zabitého důstojníka neuvádějí.

VIDEO: V Moskvě vybuchlo auto s členem armády, přišel o části obou nohou

Exploze poškodila také několik dalších aut a nedalekou budovu. Podle portálu Ukrajinska pravda vlastní velkou část bytů v okolí ruské ministerstvo obrany. Využívají je vojáci a jejich rodiny.

Ruský vyšetřovací výbor kvůli explozi zahájil trestní řízení.

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