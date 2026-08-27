Auto explodovalo ve středu ráno v petrohradském Puškinském okrese. Podle svědků podplukovník vyrazil z domova kolem desáté hodiny a usedl za volant. Výbuch se ozval ve chvíli, kdy se s autem rozjel.
Podplukovník zemřel okamžitě, uvádí portál Fontanka. Jeho manželku převezli v kritickém stavu do nemocnice. První zprávy uváděly, že exploze oběma utrhla nohy. Ruská média jméno zabitého důstojníka neuvádějí.
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Exploze poškodila také několik dalších aut a nedalekou budovu. Podle portálu Ukrajinska pravda vlastní velkou část bytů v okolí ruské ministerstvo obrany. Využívají je vojáci a jejich rodiny.
Ruský vyšetřovací výbor kvůli explozi zahájil trestní řízení.