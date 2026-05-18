„Vladimire Vladimiroviči. Vím, že na tobě leží obrovská odpovědnost a že každý den řešíš zásadní úkoly. Stejně jako já máš jen čtyřiadvacet hodin denně a ani o sekundu víc,“ začal číst pětačtyřicetiletý Alexandr z papíru poté, co usedl na trůn.
Neexistují však podle něj „žádné malé záležitosti a je nutné seznámit se s právními předpisy“. „Nejsem zvyklý prohrávat ani se vzdávat toho, co jsem si předsevzal. Ať to zní jakkoliv velkolepě, pojďme udělat svět lepším místem. Nepotřebuji shovívavost, potřebuji, aby se dodržoval zákon a viníci byli potrestáni,“ podotkl.
Předtím také žádal, aby Rusko „dramaticky zvýšilo ziskovost a produktivitu“ kryptoměny Raptoreum. „Nesmíme promeškat zrod této jedinečné příležitosti,“ apeloval otec tří dětí, jenž donedávna podnikal v IT oblasti. V byznyse se mu však nedaří, píše portál Fontanka. Ze čtyř projektů měl v jednom „čistý zisk záporný“, další dva nechala Federální daňová služba zlikvidovat a „čtvrtý nevykazuje žádné známky života“.
|
Putin v úzkých. O blokování internetu nemluvíme kvůli teroristům, vysvětloval
Na obtížnost podnikání v současném Rusku si tamní firmy víc a víc stěžují především od chvíle, kdy Kreml začal omezovat internet v Moskvě a dalších velkých městech s odkazem na bezpečnostní důvody. Alexandr údajně také „kritizuje místní samosprávu, zejména ředitele místního centra kultury, sportu a mládežnické politiky.
„V Ermitáži byla potlačena ozbrojená provokace. V Georgijském sále Zimního paláce návštěvník přelezl zábradlí, usedl na trůn a začal předčítat text. Na pokus o zastavení provokace reagoval návštěvník agresivně,“ uvedlo slavné petrohradské muzeum. Když se přivolaná Národní garda pokusila muže z trůnu sundat, vytáhl na ně nůž.
|
Neunikla ani „bílá listina“. Moskvu a Petrohrad zasáhl výpadek mobilního internetu
Poté, co jej přemohli, skončil v psychiatrické nemocnici. „Vzhledem k nevhodnému chování muže se jej policisté rozhodli odvézt do specializovaného zdravotnického zařízení k vyšetření a poskytnutí potřebné pomoci,“ sdělilo Hlavní ředitelství Ministerstva vnitra pro Petrohrad a Leningradskou oblast.