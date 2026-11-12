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V Petrohradě vyletělo do povětří auto s ruským plukovníkem

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  9:17
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Při výbuchu automobilu v Petrohradě ve čtvrtek ráno zemřel plukovník ruské armády. Příčina exploze je zatím nejasná, uvedla tamní vyšetřovací komise, která věc vyšetřuje jako vraždu. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se několik ruských vojáků stalo ve vlasti terčem atentátů.

Válka na Ukrajině

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Incident se ve městě na severozápadě Ruska stal v 7:00 místního času (5:00 SEČ), když plukovník odjížděl ze dvora. Zemřel na místě, ve vozidle seděl sám.

Voják prochází místem výbuchu automobilu v Petrohradu, při kterém zahynul příslušník ruských ozbrojených sil. (12. listopadu 2026)
Místo výbuchu automobilu v Petrohradu, při kterém zahynul ruský důstojník. (12. listopadu 2026)
Místo výbuchu automobilu v Petrohradu, při kterém zahynul ruský důstojník. (12. listopadu 2026)
Místo výbuchu automobilu v Petrohradu, při kterém zahynul ruský důstojník. (12. listopadu 2026)
6 fotografií

Tlaková vlna poškodila okna autobusu, který v tu chvíli projížděl kolem. Oblast je v současné době uzavřena a silnice je částečně zablokována. Vyšetřovatelé prozkoumávají místo činu a snaží se zjistit okolnosti výbuchu.

Od začátku války se ukrajinské tajné služby přihlásily k několika vraždám či pokusům o vraždu ruských vojenských důstojníků a veřejných osobností podporujících konflikt, případně byly z těchto činů obviněny.

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V posledních letech bylo také při bombových útocích zabito nebo zraněno několik ruských generálů a úředníků, které Moskva dosadila na okupovaná ukrajinská území. Ukrajina, která se brání ozbrojené agresi sousední země, se k dnešnímu petrohradskému incidentu nevyjádřila.

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