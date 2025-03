Na militarizaci EU odpovíme, hrozí Kreml. Přiznal znepokojení

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Vidíme, že Evropská unie nyní aktivně diskutuje o militarizaci EU a o rozvoji obraného segmentu. Jedná se o proces, který pozorně sledujeme, protože EU staví Rusko do pozice svého hlavního protivníka,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

„To samozřejmě může být potenciálně hluboce znepokojivé téma pro nás a mohli bychom muset přijmout příslušná opatření v reakci na zajištění naší bezpečnosti,“ dodal. Podle něj taková „konfrontační rétorika Bruselu“ je v přímém rozporu se současnými úsilím o nalezení mírového konfliktu na Ukrajině.

Prezidenti a premiéři 27 zemí Evropské unie se ve čtvrtek v Bruselu shodli, že má EU rychle najít peníze na posílení vlastní obrany a bezpečnosti. Evropa tak reaguje na náznaky z Washingtonu, že USA už dále nebudou garantovat evropskou bezpečnost.

Americký prezident Donald Trump usiluje o uzavření mírové dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Brusel i Kyjev se obávají, že dohoda bude o Ukrajině bez Ukrajiny a bude z ní těžit pouze Moskva, kterou to může dále vybídnout k agresi vůči Evropě.

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Rusko chce takový mír na Ukrajině, který zajistí dlouhodobou bezpečnost Ruska a jeho udržitelný rozvoj. Řekl, že se Rusko chce to, co mu podle něj náleží, a nehodlá se z Ukrajiny stáhnout.

Šéf Kremlu zároveň pohrozil francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, že dopadne jako francouzský císař Napoleon, který se po vpádu do Ruska musel stáhnout s obrovskými ztrátami. Putin tak reagoval na Macronův středeční výrok o ochraně Evropy francouzským jaderným deštníkem.

Ruští představitelé už předtím odmítli možnost rozmístění evropských vojáků po případném příměří na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to označil za podněcování Kyjeva k válce s Ruskem.

Zbrojení přinese Evropanům problémy, tvrdí ruský list

Ruský list Izvestija k plánům EU na přezbrojení napsal, že budou znamenat vyšší daně pro obyvatele. „Vyčlenili 800 miliard eur (20 bilionů Kč) na posílení obranných kapacit kontinentu, což si vyžádá výrazné zvýšení daní napříč EU, jak listu Izvestija potvrdily zdroje z Evropského parlamentu,“ napsal ruský deník o plánech EU. Zároveň poznamenal, že zmíněná suma navržená Evropskou komisí čtyřnásobně překračuje roční rozpočet bloku.

Odborníci podle ruského listu varují, že představitelé členských států EU budou čelit značným potížím, až budou takové výdaje obhajovat před vlastními občany. Odpovědět budou muset lidem na to, proč se takové sumy neinvestují do sociální oblasti a k řešení ekonomických problémů, ale raději do vojensko-průmyslového komplexu a dodatečné pomoci Ukrajině.

Agentura TASS zase uvedla, že vrcholná unijní schůzka v Bruselu ukázala, že Evropané chtějí dále sponzorovat ukrajinskou armádu, což maďarský premiér Viktor Orbán kritizoval jako nezodpovědné. Orbán v Bruselu odmítl podpořit další pomoc Ukrajině, proto ostatní představitelé unijních států přijali nezávazné prohlášení, ve kterém Kyjevu podporu slibují.

TASS dále napsal, že Orbán rovněž poukázal na obrovské náklady s případným začleněním Ukrajiny do Evropské unie a uvedl, že Maďarsko proto uspořádá plebiscit, zda jsou Maďaři ochotní obětovat vlastní zájmy výměnou za ukrajinské členství. Orbán v rozhovoru s maďarským státním rozhlasem řekl, že jeho vláda uspořádá brzy národní konzultace o unijní budoucnosti Ukrajiny.