Učitel během střelby v Permu pokračoval ve výuce, přednášel o literatuře

Proč na půdě univerzity začal mladík, jenž skončil s vážným zraněním v nemocnici, střílet, není podle vyšetřovatelů dosud zcela jasné. Jeho řádění ovšem vyvolalo ve škole chaos. Někteří studenti se před ním schovali v posluchárnách univerzity, další skákali z oken.

Reakce učitele Olega Syromjatnikova, jenž působí na katedře ruského jazyka a stylistiky, ovšem vyvolala zvláštní pozornost ruských médií.

Přednášející se totiž navzdory střelbě rozhodl pokračovat ve výuce a studentům přednášel o dějinách ruské literatury, napsal server 59.ru s odkazem na samotné posluchače a záznam pořízený při výuce.

Přednášku podle serveru odmítal přerušit i poté, co se studenti tázali, zda by se neměli zabarikádovat a schovat pod stoly. On sám později webu 59.ru řekl, že se o situaci poradil s vedením univerzity.

„Děkan mi řekl, abych pokračoval ve výuce. Zvláště, když informace o incidentu nebyly oficiální. Zachoval jsem klid a pokračoval v přednášce. Okamžitě jsem zevnitř uzavřel kovové dveře, které nelze prostřelit. Bylo by lepší, kdyby v posluchárně vypukla panika?“ tázal se Syromjatnikov.



Kantora se v úterý zastalo tiskové oddělení univerzity, které však zároveň uvedlo, že jeho postup bude přezkoumán.

„Hlavní je, že se uzavřel v přednáškovém sále. Domníváme se, že to je v této situaci první krok. To, že pokračoval v přednášce – zde se mohou osobní hodnocení lišit. Každý prožívá stres jinak. Důležité bylo zachovat klid a nezpanikařit,“ uvedl tiskový odbor podle agentury Ria Novosti.

Lidé vzpomínají na oběti tragédie

Před univerzitou se v úterý scházeli šokovaní a truchlící lidé, pokládali červené karafiáty a zapalovali svíčky u provizorních památníků, popsala agentura AFP. Gubernátor Permské oblasti na úterek vyhlásil den smutku.

Úřady také zveřejnily seznam obětí střelby, při které zemřelo pět žen a jeden muž ve věku 18 až 66 let. Ze tří desítek raněných je devět lidí podle ministerstva zdravotnictví ve vážném stavu. Sedm z nich v úterý úřady letecky přepravily na léčbu do více než tisíc kilometrů vzdálené Moskvy.

Střelba na školách není v Rusku příliš častá, ale pondělní útok je třetím takovým za poslední tři roky. V roce 2018 zastřelil student odborného učiliště na Ruskem anektovaném Krymu dvě desítky spolužáků i sebe.

Letos v květnu devatenáctiletý mladík, bývalý žák, zabil ve škole v Kazani sedm dětí, učitelku a další zaměstnankyni školy. Po této tragédii Rusko zpřísnilo už tak poměrně striktní zákony, které upravují nákup zbraní.