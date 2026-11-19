Případ se odehrál ve městě Severodvinsk, které se nachází na břehu Bílého moře nedaleko Archangelsku. K incidentu podle portálu gazeta.ru došlu už v prosinci minulého roku, ale teprve nyní se o něj začaly zajímat vyšetřovací orgány.
Devětadvacetiletý anesteziolog podle nich v místní nemocnici dostal do péče 73letou pacientku s akutní trombózou. V jednu chvíli se jí zastavilo srdce a lékař jménem Oleg G. se ji zhruba půl hodiny pokoušel zachránit.
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Srdeční tep se skutečně podařilo obnovit, ale lékař si toho nevšiml a konstatoval smrt. Ženu převezli do márnice, kde si sanitář zhruba po dvou hodinách všiml známek života a oznámil to lékařům. Primář do márnice poslal anesteziologa, aby pacientce poskytl pomoc.
Oleg G. jí místo toho aplikoval blíže nespecifikovaný preparát a žena zemřela. Vyšetřovatelé se domnívají, že se tak lékař pokusil zakrýt svou první chybu. Telegramový kanál 112 spekuluje, že ve smrtící injekci mohl být propofol – nitrožilní anestetikum a sedativum, po jehož podání v červnu 2009 zemřel Michael Jackson.
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Vyšetřovatelé už zahájili trestní stíhání mladého lékaře, čelí obvinění z vraždy osoby v bezmocném stavu. Anesteziolog byl zadržen, nyní se nachází ve vazbě, o případ se údajně zajímá sám předseda Vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin. Obviněný lékař vinu odmítá a tvrdí, že jednal přísně podle lékařského protokolu.