V Rusku začne v pátek třídenní hlasování, ve kterém voliči zvolí 450 poslanců Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Souběžně se v mnoha regionech uskuteční volby do oblastních sněmů a místní volby. Politický systém v Rusku je přísně kontrolován a všeobecně se očekává, že vládnoucí strana Jednotné Rusko si udrží svou dominanci.
Půjde o první volby od Putinova rozkazu ke vpádu ruských vojsk do sousední země v únoru 2022, který rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Poprvé se voleb zúčastní voliči na okupovaných ukrajinských územích, o nichž Moskva v rozporu s mezinárodním právem tvrdí, že jsou součástí Ruské federace.
|
Těžký život v celibátu. Nejmoudřejší muž Ruska ukázal svou sbírku prasečinek
Volby se konají v době, kdy průzkumy veřejného mínění naznačují, že část Rusů pociťuje větší obavy z dopadů konfliktu na svůj život, ekonomika čelí potížím a úřady vyloučily z voleb většinu kandidátů stavějících se proti válce.
Putin uvedl, že účast ve volbách pomůže k ruskému vítězství ve válce proti Ukrajině a prokáže odhodlání a semknutost národa tváří v tvář vnějšímu tlaku.
„Vaše volba a vaše vůle znovu ukážou, že za našimi vojáky stojí miliony lidí, že jsme jednotný národ spojený společnými hodnotami, historickou pamětí a láskou k vlasti a že se nikomu nepodaří nás rozdělit či zastrašit ani podkopat naši státnost a společensko-politický systém,“ prohlásil Putin.
Hlasování bude podle prezidenta kolektivní odpovědí všem těm, kteří se snaží Rusko oslabit, brzdit jeho rozvoj a připravit jej o suverenitu i právo rozhodovat o vlastní budoucnosti.
Účastníci války jako kandidáti
Kreml průběh voleb přísně kontroluje ve snaze posílit svou tezi o široké podpoře války a dodat svým činům zdání legitimity, píší agentury. Většina stran nakloněných Kremlu, které byly připuštěny k volbám, má na kandidátkách lidi označené za účastníky „speciální vojenské operace“, což je oficiální pojmenování pro válku proti Ukrajině.
Zkušenosti z bojů má podle úřadů téměř 200 kandidátů, které Kreml prezentuje jako součást ruské „skutečné elity“. Snaží se tak ukázat, že veteráni války proti Ukrajině, která trvá již čtyři a půl roku, zaujmou v civilním životě čestné místo.
|
Volby jako vtip o vráně a sýru. Celé Rusko je Potěmkinova vesnice, říká ruský historik
Jen málokterý analytik však věří, že by většina z nich někdy získala skutečný vliv v rámci vládnoucí vrstvy. Mnozí tento krok považují spíše za způsob, jak přilákat další dobrovolníky do války, poznamenala AP.
Připomněla, že nezávislá ruská média pravidelně informují o případech, kdy se veteráni po návratu z války zapletli do napadení, rvaček pod vlivem alkoholu či dokonce vražd. Některých z těchto zločinů se dopustili muži, kteří byli do armády naverbováni přímo z vězení.