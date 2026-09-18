„Vaše volba a vůle znovu ukážou, že za našimi vojáky stojí miliony lidí, že jsme jednotný národ, sjednocený společnými hodnotami, historickou pamětí a láskou k vlasti,“ prohlásil ruský vůdce Vladimir Putin v posledním předvolebním projevu. Jeho Jednotné Rusko vsadilo na válečné veterány na kandidátkách i na volebních billboardech.
Tuto ideu sjednocení ale zpochybňují nezávislé průzkumy i mnozí komentátoři. Hlasování se koná v době, kdy země zamířila do ekonomické stagnace, potýká se s nedostatkem paliva, na ruská města pravidelně létají ukrajinské drony, ceny rostou, podniky se ocitají na hranici přežití, chybí pracovní síla – ať už kvůli potřebám fronty, či emigraci – a mnozí Rusové podle některých sondáží propadají úzkostem. Roste nejistota kvůli politickému, ekonomickému a vojenskému vývoji i poptávka po ukončení války.
K úspěchu Kreml potřebuje na oko vysokou volební účast, reálně ale čím méně lidí k urnám přijde, tím lepšího výsledku má vládní strana šanci dosáhnout.