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Rusové hlasují o válce. Volby mají dodat legitimitu pokračování agrese na Ukrajině

Jelizaveta Sůvová
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Parlamentní volby mají dodat legitimitu pro pokračování agrese na Ukrajině | foto: Profimedia.cz

V Rusku v pátek začínají první volby do Státní dumy od zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu – a zároveň nejnudnější v postsovětských dějinách země. Vítěz, který obsadí většinu křesel v parlamentu, je jasný. Otázkou asi zůstává, jak velkou podporu vládě technokraté Vladimira Putina „nakreslí“. Kreml rámuje hlasování jako referendum o pokračování pátým rokem trvající války na Ukrajině.

„Vaše volba a vůle znovu ukážou, že za našimi vojáky stojí miliony lidí, že jsme jednotný národ, sjednocený společnými hodnotami, historickou pamětí a láskou k vlasti,“ prohlásil ruský vůdce Vladimir Putin v posledním předvolebním projevu. Jeho Jednotné Rusko vsadilo na válečné veterány na kandidátkách i na volebních billboardech.

Tuto ideu sjednocení ale zpochybňují nezávislé průzkumy i mnozí komentátoři. Hlasování se koná v době, kdy země zamířila do ekonomické stagnace, potýká se s nedostatkem paliva, na ruská města pravidelně létají ukrajinské drony, ceny rostou, podniky se ocitají na hranici přežití, chybí pracovní síla – ať už kvůli potřebám fronty, či emigraci – a mnozí Rusové podle některých sondáží propadají úzkostem. Roste nejistota kvůli politickému, ekonomickému a vojenskému vývoji i poptávka po ukončení války.

K úspěchu Kreml potřebuje na oko vysokou volební účast, reálně ale čím méně lidí k urnám přijde, tím lepšího výsledku má vládní strana šanci dosáhnout.

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