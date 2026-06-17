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Ruská krize nabývá obřích rozměrů. I u Moskvy už čekají na benzin tři hodiny

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  10:22aktualizováno  10:29
Palivová krize, kterou způsobily dálkové údery ukrajinské armády, nabývá v Rusku znepokojivých rozměrů. Mezi Petrohradem a Moskvou lidé čekají i tříhodinové fronty. Jakkoliv ruské úřady přijímají protiopatření, zastavit ji může zřejmě pouze Kyjev, píše portál Meduza.
Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)

Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)
Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)
Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)
V Rusku po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na čerpacích...
34 fotografií

Krize se rozvíjí už od poloviny května, kdy zazněla první varování o nedostatku benzinu AI-95 na velkoobchodním trhu. Od té doby se deficit přenesl i do maloobchodu. Nyní neuplyne den, aniž by se objevily zprávy o nových omezeních.

Současně se terčem ukrajinských útoků stávají další a další objekty ruského ropného průmyslu. V noci na 16. června zaútočily drony na moskevskou rafinerii společnosti Gazpromněfť, což je podnik, který Moskvu a přilehlou Moskevskou oblast zásobuje benzinem ze 70 procent.

Hořící Tuapse, rozbombardovaný Brjansk, masivní nálet dronů na Moskvu a ropné deště nad Permem a Rjazaní, to vše jen v roce 2026. Zdá se, že Ukrajina začala mnohem častěji útočit hluboko na území Ruska.

Je zřejmé, že s každým dnem – a každým novým úderem – se situace zhoršuje. Současně je však velmi obtížné v daném okamžiku hodnotit kumulativní efekt dronové kampaně Ukrajiny. Mnoho údajů důležitých pro analýzu ruské úřady tají. I tak lze ale vyzdvihnout několik výmluvných skutečností.

Podle záznamů agentury Bloomberg bylo v květnu napadeno nejméně osm z deseti největších rafinerií v zemi, některé opakovaně. V červnu zatím už šest, včetně moskevské rafinerie, která podle agentury Reuters už přerušila provoz. To vedlo k poklesu objemu zpracování ropy v Rusku na minima za posledních 16 let (4,58 milionu barelů denně za květen a 4,28 milionu v posledním týdnu měsíce).

Válka na Ukrajině

Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích nedaleko Kosťantynivky v Doněcké oblasti (4. června 2026)
Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích nedaleko Kosťantynivky v Doněcké oblasti (4. června 2026)
Ukrajinské síly zasáhly muzeum v Ruskem okupovaném Sevastopolu na poloostrově Krym. (10. června 2026)
Ukrajina zasáhla Kujbyševskou rafinerii v Samarské oblasti. (10. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Po městě se linul silný kouř. (3. června 2026)
154 fotografií

Vedoucí vědecký pracovník berlínského centra Carnegie Sergej Vakulenko připomíná, že dokonce i na konci léta a začátku podzimu 2025, kdy zemí zmítala předchozí palivová krize, se ukazatel zpracování držel na úrovni pěti milionů barelů.

V prvním červnovém týdnu se podle analytiků společnosti Energy Intelligence krize vyostřila. Objem zpracování ropy klesl pod čtyři miliony barelů denně, na nejnižší úroveň za 21 let. Zároveň s tím odstavené kapacity dosáhly 2,14 milionu barelů denně, tedy třetiny celkového výrobního potenciálu odvětví. Zrychlil růst cen benzinu – podle údajů ruského statistického úřadu palivo za tento týden zdražilo o zhruba procento.

Klesá i těžba ropy. V květnu její objem podle Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v Rusku klesl na minimum za poslední rok – na něco málo přes devět milionů barelů denně. To je téměř o 700 tisíc barelů méně, než činí kvóta, kterou si země může dovolit podle dohody s ostatními vývozci této suroviny.

Ruští exportéři využívají krize kolem Hormuzu

Dodávky ropy do zahraničí se přitom nacházejí na maximu za poslední rok, činí 3,83 milionu barelů denně. I to je částečně důsledek propadu zpracování. Uvnitř země v podstatě není kam surovinu umisťovat, poznamenává Bloomberg. Kromě toho se ruští exportéři patrně snaží na poslední chvíli využít vysoké ceny ropy způsobené blokádou Hormuzského průlivu.

Zatím nelze předpovědět, kam současná zjevně negativní dynamika ruský ropný průmysl dovede. Panika spojená s prázdnými čerpacími stanicemi a benzinem „na příděl“ má zatím spíše lokální charakter. Kromě Krymu a dalších anektovaných území Ukrajiny a také pohraničních oblastí regiony, pokud lze usuzovat z reakcí na sociálních sítích a zpráv místních médií, přes určité obtíže stále výpadky v zásobování palivem zvládají.

Mohou za to nepřátelské útoky. Rusko přiznalo, proč je málo benzinu už i v Moskvě

Mezi Moskvou a Petrohradem nicméně čekající lidé zabrali celý pravý pruh dálnice M11, ukázalo video. Tak či onak se omezení kvůli nedostatku benzinu, obvykle ve formě prodeje pouze určitého množství na osobu, už dotkla více než 50 subjektů Ruské federace, ukázal výzkum portálu The Bell.

Vakulenko ale připomíná, že poptávka letos v létě zatím není tak vysoká jako během vrcholné dovolenkové sezony. „Proto zatím na čerpacích stanicích není takový rozruch, jaký jsme pozorovali v srpnu až září minulého roku. Přitom objem zpracování je nyní už nižší než tehdy,“ uvedl.

To ale stále neznamená, že trh následky ukrajinské kampaně dálkových úderů vstřebá. Útoky se staly účinnějšími: ukrajinská armáda nyní častěji zasahuje zařízení přímo odpovědná za výrobu benzinu, která jsou hůře opravitelná, vysvětluje Vakulenko.

V Rusku nadto rostou rizika zrychlení inflace, krize na trhu s potravinami kvůli zdražené a nedostatkové naftě a v mnoha dalších odvětvích závislých na palivech.

Nejen Krym. Rusko po útocích omezuje prodej benzinu už i v Moskvě a Petrohradu

Podle Vakulenka bude hodně záležet na tom, jak dlouho bude Ukrajina schopna udržet tempo svých úderů. „Nevíme, zda Ukrajina hromadila drony právě pro tuto konkrétní kampaň, nebo zda má schopnost jednoduše pokračovat v útocích,“ uvedl. Pokud tato kampaň potrvá tři až čtyři měsíce, mohou být efekty pravděpodobně velmi výrazné. Pokud se nyní zastaví nebo odezní, jako tomu bylo v případě přístavů napadených v létě a na podzim 2025, pak je to pravděpodobně napravitelné,“ dodal.

Ruské úřady se už snaží podnikat protiopatření, byť žádnou univerzální odpověď na ukrajinské dálkové údery zjevně nemají. Povolily rafineriím vyrábět paliva nižšího standardu. To s sebou, jakkoliv to může pomoci zmírnit lokální nedostatky, přináší i negativa.

Takové palivo lze obtížně vyvážet a navíc představuje riziko pro moderní automobily navržené pro spotřebu kvalitních pohonných hmot. Do konce července je v Rusku také zakázán vývoz benzinu pro všechny účastníky trhu a pro obchodníky rovněž vývoz motorové nafty. Omezen byl i vývoz leteckého benzinu až do 30. listopadu.

Zdá se, že rozuzlení krize závisí jen málo na krocích ruských úřadů. Dokud má Ukrajina prostředky k pokračování útoků na rafinerie, je prakticky nulová šance, že se trh naučí vznikající škody operativně vstřebávat, uzavírá Meduza.

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