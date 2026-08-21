Pět obyvatel Volgogradu se v červenci shromáždilo poblíž čerpací stanice, aby podali kolektivní stížnost předsedovi vyšetřovacího výboru Alexandru Bastrykinovi kvůli nedostatku paliva. Stěžovali si, že úředníci mohou používat palivové karty k natankování svých aut, zatímco běžní obyvatelé takovou možnost nemají.
Rusové si zoufají na nedostatek benzinu, ještě je za to potrestají. Už v září bude hůř
Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68
Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...
Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií
Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...
Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...
Babiš se kaje za květiny natrhané na Lysé hoře. Pokuta mu ale nehrozí
Premiér Andrej Babiš se omluvil za to, že při výstupu na Lysou horu trhal květiny v chráněné krajinné oblasti. „Už jsem tam byl potřetí, poprvé jsem tam byl 15. července 2016, takže víc než 10 let, a...
O Senát zabojuje nejméně kandidátů od roku 1998
K senátním volbám bylo letos podle informací z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o osm desítek méně než při volbách před šesti lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii...
Čekáme skokový nárůst cen obilí, bědují mlynáři. Přibude kvůli suchu polí s levandulí?
Současné nízké ceny obilí by se brzy mohly razantně pohnout vzhůru. Myslí si to Pavel Filip ze Svazu průmyslových mlýnů. Podle něj jsou zatím mlynáři předzásobení a melou ještě z levných zásob, s...
Trumpovo gesto vůči KLDR. USA s Jižní Koreou ukončily vojenské cvičení dříve
Americká a jihokorejská armáda v pátek o šest dní dříve ukončily své pravidelné vojenské cvičení. Ze strany Spojených států mělo jít o vstřícné gesto vůči Severní Koreji. Pchjongjang nicméně...
Čtrnáct piv a rumy. Muž se zákazem řízení ani nezapíral, že šoféruje pod vlivem
Policista v Hodoníně zastavil šoféra staršího Volkswagenu Passat, který za volant usedl přesto, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a má až do příštího roku zákaz řízení. Navíc byl pod vlivem...
Až 216 tisíc za osobu. Španělsko zatklo pět podezřelých z pašování migrantů z Ceuty
Španělská policie v pátek oznámila, že zatkla pět lidí podezřelých z toho, že z Ceuty pašovali migranty na Pyrenejský poloostrov. Za osobu si údajně účtovali až 9 tisíc eur (asi 216 tisíc korun)....
Další vlna podvodných SMS. Urychleně zaplaťte pokutu, vyzývají falešní celníci
Česko zasáhla další vlna podvodů. Tentokrát se pachatelé vydávají za pracovníky celní správy, přičemž přes automat uskutečnili už desítky falešných SMS zpráv či hovorů vyzývající k urychlené úhradě...
Prasárna, podvod, mezinárodní ostuda, zuří fanoušci po zrušení festivalu
Fanoušci Hip Hop Kempu nešetří kritikou vůči pořadatelům, kteří akci odvolali den před jejím začátkem. V pátek a v sobotu se měla uskutečnit v bývalé raketové základně u Hadačky na Plzeňsku....
Ohrožení pravěkého skvostu, nebo předvolební kampaň? V Hradci se přou o rondely
Velkým tématem se před komunálními volbami v Hradci Králové stávají pravěké rondely v Kuklenách. Čtvrteční happening Rozsviťte rondely poukázal na údajné fatální ohrožení asi sedm tisíc let staré...
Při požáru garáže shořel i sportovní mercedes, jeden člověk se zranil
Rodinný dům vzplál ve čtvrtek v Přerově. Plameny zničily především garáž a za oběť jim padl i sportovní mercedes. Jeden člověk se zranil. Škoda na majetku podle hasičů přesáhla milion korun.
Gambler z Bílého domu: Den D je Trumpův vabank, na který mohou doplatit všichni
Ohlášení takzvaného ekonomického Dne D ze strany Donalda Trumpa představuje zásadní posun v americké sankční politice vůči Íránu. Tato strategie, zaměřená na zavedení dosud nejtvrdších hospodářských...
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RECENZE: Cecana, Pyjana či Vulvie. Ludvík Vaculík a jeho autobiografické prasárny
Zápisky starého prasáka – tenhle název už sice použil v devětašedesátém pro svou knihu Charles Bukowski, ale v brněnském nakladatelství Atlantis teď vydali její možnou variantu. Autorem je Ludvík...
Příběh, který dojímal Česko, má smutný konec. Pavel podlehl agresivní leukémii
Pavel Tesárek z Loun, jehož boj s agresivní leukémií v posledních měsících sledovaly tisíce lidí, zemřel. Bylo mu 36 let. Jeho příběh vyvolal obrovskou vlnu solidarity poté, co na poslední chvíli...