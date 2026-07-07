Gubernátor uvízl na dálnici, došlo mu palivo. Další Rusy trápí špatný benzín

„Doslova před 15 minutami jsem zůstal stát bez paliva. Nádrž je na nule. Stalo se to na rychlostním obchvatu Vologdy,“ uvedl gubernátor na svém Telegramu. Politik nakonec přesedl do vozu, který ho mohl svézt. Upřesnil, že šlo o auto dopravní policie.
„Tímto osobně dosvědčuji fakt, že jsme všichni na jedné lodi a stávající problém řešíme společně,“ dodal. Gubernátor předtím na Telegramu naléhavě žádal řidiče, ať nehromadí palivo a nepanikaří. „Je potřeba dát možnost natankovat i svým sousedům a spoluobčanům. Pouze společně, s pochopením situace a disciplinovaným přístupem k řešení problému, zabráníme umělému nedostatku,“ uvedl.
|
Fronty na ruských pumpách jsou vidět z vesmíru, na pořádek dohlížejí i kozáci
Podle něj mají momentálně přednost vozidla klíčových služeb, ať už jde o sanitky či policii. Tvrdil, že na úřadě začali sami u sebe a na čerpacích stanicích nebudou pro úředníky žádné speciální „koridory“.
Filimonov uvedl, že celá současná situace vznikla proto, že dodávky zůstaly stejné, ale poptávka je dvojnásobná. Vinu vidí také v tom, že se oblast spoléhá jen na jednu ropnou společnost, a to Lukoil, který má v regionu 90% zastoupení. Gubernátor nyní jedná s dalšími společnostmi o dodávkách, které by situaci zlepšily.
Potíže mají i další ruské regiony. Gubernátor Novosibirské oblasti Andrej Travnikov nařídil úředníkům snížit spotřebu paliva. Nedostatek benzínu přičetl sníženým objemům výroby a panice spotřebitelů.
Nekvalitní benzín způsobuje problémy
Palivová krize v Rusku vypukla v souvislosti se systematickými a účinnými ukrajinskými dronovými údery na ruskou ropnou infrastrukturu. Projevuje se dlouhými kolonami aut čekajících na čerpacích stanicích a nedostatkem paliva, kvůli němuž úřady musí vyhlašovat omezení jeho nákupu.
Rusko dokonce sáhlo k povolení používat horší druh benzínu, standard Euro-3, jenž je považován za zastaralý. Sami Rusové si stěžují, že auta s tímto palivem mají horší výkon, vykazují poruchy a ničí jim motory. Moderní auta už nejsou na tento benzín navržena, což zřejmě způsobuje zmíněné potíže.
|
O kolik přidali v hlášení Putinovi? Rusové zkreslují vítězství na mapách čím dál víc
Krize je tak rozsáhlá, že ji musel přiznat i ruský prezident Vladimir Putin. Řekl nicméně, že jde jen o přechodné potíže.