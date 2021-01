Pravoslavní věřící slaví Vánoce, musí dodržovat koronavirová omezení

Duchovní vyzvali starší lidi, aby se letos kvůli riziku nákazy raději zdrželi návštěvy kostela. Moskevský patriarcha Kirill, který stojí v čele ruské pravoslavné církve, označil pandemii za těžkou zkoušku pro lidstvo a vyzval k modlitbám za nemocné a za zdravotníky.



Rusko ve čtvrtek oznámilo 23 541 nových případů nákazy koronavirem. Celkem se v zemi nakazilo více než 3,3 milionu lidí, z nichž více než 60 tisíc zemřelo.

Pravoslavní věřící slaví Vánoce podle juliánského kalendáře, který zavedl Julius Ceasar zhruba dva týdny po západním křesťanském světě. Portál Newsru.com poznamenal, že oslavám druhého největšího církevního svátku po Velikonocích má předcházet půst, který má napomáhat k očistě duše modlitbami a pokáním a který má trvat od 28. listopadu do 7. ledna (od 15. listopadu do 25. prosince podle starého kalendáře).

Vánoce jsou v Rusku především církevním svátkem. Po bolševické revoluci v říjnu 1917 byly v zemi po desetiletí zakázány. Gregoriánský kalendář zavedený v Evropě za papeže Řehoře XIII. v 16. století platí od roku 1918 i v Rusku, ale pravoslavná církev se odmítá staršího kalendáře vzdát, protože si to prý nepřejí ani sami věřící. Kromě Ruska slaví věřící pravoslavné Vánoce i v sedmdesátce dalších zemí světa.

Ukrajinská televize 112 připomněla, že podle tradice Vánoce začínají Štědrým večerem 6. ledna, kdy se má celá rodina sejít za svátečním stolem, ale usednout se k němu smí až poté, co se na obloze objeví první hvězda; podle pověry svobodné dívky a mládenci nesmějí sedět v rohu stolu, to by se nevdaly, resp. neoženili.

Po zapálení svíček na památku zesnulých a modlitbě následuje 12 postních jídel, ze kterých by každý měl alespoň ochutnat. Hlavním chodem je kaše z ječmene, pšenice či žita, do které se často přidávají ořechy, mák, hrozinky a med. Obvykle nechybí ani polévka boršč v postní, tedy bezmasé variantě.

O půlnoci by se podle lidové pověry měly otevřít dveře a okna, aby Vánoce mohly vstoupit do domu. Kromě návštěvy bohoslužeb pravoslavná tradice počítá také s koledami a koledníky a vzhledem ke konci dlouhého půstu tvoří slavnostní tabuli hlavně jídla z masa.