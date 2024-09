Rakušan bojuje se špiony a pomáhá putinistům, varuje ruský politolog

Návrh poslance Martina Exnera a ministra vnitra Víta Rakušana se jeví spíše jako populistická iniciativa, která bohužel nebere v úvahu zvláštnosti ruského právního systému. Putinistům nijak nezabrání získat české občanství. Bývalí a současní zaměstnanci FSB (precedenty udělování českého občanství ruským agentům už tu byly) možná jen budou muset několikrát zajet do vlasti, což jim jen udělá radost.

Jiná situace nastává u ruských opozičníků, kteří jsou v Rusku vedeni jako nežádoucí nebo cizí agenti, ale také u politických aktivistů, uprchlíků, novinářů a podobně. Právě jim teď chce Rakušanova strana fakticky znemožnit získání českého občanství, protože autoři populistického návrhu očividně neznají a ani nehodlají zjistit, jak funguje ruské právo.

Osobně znám pět kategorií lidí, pro které se tyto změny v zákoně stanou nepřekonatelnou překážkou k získání českého občanství.

Politolog a komentátor Ivan Preobraženskij (19. dubna 2023)

1) Lidé, proti kterým je v Rusku zahájeno trestní řízení. To jsou především opozičníci a političtí aktivisté, stejně jako novináři. Jejich žádosti o zbavení ruského občanství nebudou ani projednány.

2) Zaměstnanci takzvaných nežádoucích organizací, lidé prohlášení v Rusku za cizí agenty a lidé, proti kterým je v Rusku zahájeno správní řízení kvůli informování o agresi na Ukrajině. Dostávají za to na dálku pokuty, které z politických důvodů pochopitelně neuhradí. Ale pokud pokuty nejsou zaplaceny, nemohou se podle ruských zákonů zříci ruského občanství. Jejich žádosti budou zamítnuty. Chtějí snad Starostové, aby ruští opozičníci platili daně a pokuty do Putinovy pokladny, aby tyto peníze šly na válku proti Ukrajině? To si nemyslím.

3) Političtí uprchlíci, kteří nejsou azylanty, dostali se do Česka například díky programu ministerstva zahraničích věcí „Občanská společnost“. I pro ně bude těžké podat žádost o zbavení ruského občanství, a to i když ještě žádné pokuty a tresty za své politické principy v Rusku nedostali.

4) Děti, které se v Česku narodily v rodinách ruských občanů a nemají ani ruský vnitrostátní pas. Některé z nich možná v Rusku už léta nebyly. Nejvíc se to týká mladých mužů, na které se vztahují speciální podmínky získání českého občanství po dosažení plnoletosti. Pokud takový kluk žijící v Česku kvůli zákonu z dílny STAN pojede řešit výstup z občanství do Ruska (na dálku to skoro udělat nejde), dostane ihned po příjezdu pozvánku na vojnu. A Putinova armáda tak získá dalšího vojáka, protože do Česka se už nikdy nevrátí.

5) Poslední kategorií jsou lidé, kteří nejsou opozičníci, ale proti kterým je v Rusku zahájeno trestní řízení. Ale takových lidí je jen pár.

Pokud český parlament návrh Starostů přijme, putinisté budou klidně dál získávat české občanství, zatímco většina ruských opozičníků o tuto možnost přijde. Je tedy patrné, že zákon musí být pozměněn, aby doopravdy plnil své cíle. Musí být zachována možnost nabytí občanství pro děti, které se narodily v Česku nebo zde chodily do školy a mají v současné době speciální podmínky pro získání občanství po dovršení plnoletosti. Musí být rovněž přesně popsáno, jak ruští občané mohou potvrdit, že se svého toxického občanství objektivně nemohou zbavit.

Důvody pro vznik této iniciativy jsou pochopitelné. Pokud ji ale čeští politici neupraví, nepovede k požadovaným výsledkům. Možná by bylo lepší přestat udělovat české občanství bývalým příslušníkům FSB a důkladněji prověřovat kandidáty na jeho získání. A začít odebírat občanství těm putinistům, kteří ho získali, ale při žádosti očividně lhali o své minulosti a lásce k Česku.