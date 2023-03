Rus od svatby roky abstinoval. Pak se opil tak, že z okna střílel i po policii

„Ohledně situace: muž začal střílet z okna svého bytu. Podle dostupných informací má dvě brokovnice. Říkají o něm, že po šestnácti letech, co nepil, se utrhl ze řetězu a zareagoval nepřiměřeně. Nikdo neutrpěl zranění,“ popsal nejprve situaci gubernátor Alexandr Sokolov.

Upřesnil, že nikdo další v bytě není a že ho obklíčila policie. „Zásahová jednotka je na cestě. Hovořil jsem s náčelníkem policie. Situaci máme pod kontrolou,“ dodal. Podle médií pak střílel i po policistech, kteří jej obklíčili, a po zásahové jednotce pronikající do dveří. Za ohrožení života strážců zákona v Rusku hrozí trest od 12 do 20 let vězení.

Alisa_Vasilisa @Alisa_Vasilisa_ ❗️В Вятских Полянах задержали Александра Алешина, который открыл стрельбу из окна дома



Ранее Readovka поговорила с супругой Александра. Она рассказала, что причиной изменения в поведении полностью адекватного мужчины могла быть серьезная болезнь, которую он перенес.

Agentura RIA Novosti označila celý případ za „rodinný skandál“. Podle manželky muž pil několik dní, než sáhl po zbraních. Opilec podle policie několikrát vystřelil z okna.

Média identifikovala střelce jako sedmačtyřicetiletého Alexandra Aljošina. Podle sousedů se dosud projevoval jako „dobrý chlap“, ale nedávno prodělal menší mrtvici a ohluchl na jedno ucho, což mohl být spouštěč dalších událostí.

Manželka ujišťovala, že muž od svatby až do 9. března vůbec nepil a nikdy na ni nevztáhl ruku. Ještě ráno ji odvezl do práce a hovořil o tom, že pojede za zákazníkem. Místo toho však znovu začal pít, zatímco tchyně a dcera se potichu vytratily k sousedům.

Vjatskije Poljany se nacházejí v Kirovské oblasti, která leží na severovýchodě evropské části Ruska. Město má asi 30 tisíc obyvatel.