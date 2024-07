Seina plná exkrementů, starostka Paříže střílí do migrantů, na oválech soutěží transgender sportovci, zatímco Emmanuel Macron podstrkuje atletům doping a šéfovi Mezinárodního olympijského výboru Thomasi Bachovi úplatky. A samozřejmě, všudypřítomné prostitutky...

Poslední výpotek ruské propagandy je prezentován jako klip petrohradské rave kapely Little Big, která před jedenácti lety udělala díru do světa se singlem „Every Day I’m Drinking“. Jenže ta se po putinovské invazi na Ukrajinu přesunula do Los Angeles, kde úspěšně pokračuje v kariéře.

Portál Agentstvo soudí, že tvář jejího frontmana mohla vygenerovat umělá inteligence. Podařilo se mu také dohledat osm herců, které v satirickém klipu tvoří komparz. Všichni žijí v Rusku. Do šíření klipu ve dvanácti světových jazycích se na sociálních sítích zapojilo 30 000 botů, klip během krátké doby shlédlo přes osm milionů uživatelů.

Kvůli invazi na Ukrajinu se ruská výprava nesmí pařížských her účastnit. Na olympiádu pojede jen 15 ruských reprezentantů, kteří budou soutěžit jako neutrální sportovci. Ruské televize navíc přenosy z olympijských her nebudou vysílat. Podobná situace se odehrála naposledy v roce 1984, kdy východní blok bojkotoval olympijské hry v Los Angeles.