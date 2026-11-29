„Koláč se zmenšuje, a tak se skupiny nejbližší Kremlu snaží pohltit zbytek,“ uvedl ruský ekonom Andrej Jakovlev. V Rusku podle něho ubývá peněz a příležitostí, a tak se skupiny napojené na Kreml snaží získat větší podíl na úkor ostatních.
Zabavování majetku v Rusku v poslední době nabývá na síle a zasahuje i podnikatele, kteří s Kremlem dosud udržovali dobré vztahy. Úřady přebírají jejich firmy a majetek, často s odůvodněním, že ho získali nezákonně. Takové zásahy zároveň otevírají cestu k dalšímu přerozdělování bohatství ve prospěch lidí blízkých Putinovi.
„Velké firmy se kvůli obavám ze zabavení majetku zdráhají investovat do vlastního podnikání.“