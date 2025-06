Ututlaný sex skandál. Oligarcha Děripaska platil za panny, říkali jim „nuly“

Deváťačce Jelizavetě Popovové bylo patnáct, když se ocitla v moskevském světě pasáků a placeného sexu s miliardáři. Jméno muže, kterému ji dohodili, dobře znala. Kdo by také v Rusku neznal Olega Děripasku, patří k nejvlivnějším oligarchům současnosti. V červnu 2019 ji přivezli do předměstské vily s bazénem a zabavili jí mobil.

„Velká postel, drahý nábytek, velký drahý lustr,“ vzpomíná dívka na místo, kde přišla o panenství. Do pokoje tehdy přišel o desítky let starší muž, nepředstavil se. Po sexu odešel, Líza si dala sprchu a šla spát. Druhý den ráno se objevil znovu. Než odešel, dal jí knihu se 150 tisíci rubly uvnitř. V té době měly hodnotu v přepočtu zhruba 50 tisíc korun.

Večer se pak mladá Ruska s Děripaskou vyspala zase, tentokrát v bytě s domácím kinem a výtahem v centru Moskvy. Obnos byl stejný. Následovala „nějaká opera“ v Bolšoj těatr (Velkém divadle) a odlet do Krasnodaru na Děripaskovo panství.

Tam za sex kromě peněz dostala i diamantový přívěsek, který jí vzala její kuplířka Anastasia Jakuševová, dále laptop a hodinky od Applu, které dívka později prodala. Počítač jí nakonec zabavila ruská policie. Sex byznys, v němž skupina několika žen a mužů nabízela nezletilé dívky moskevským miliardářům, totiž neunikl její pozornosti. Vyšetřovat ho začala před pěti lety a mnozí zadržení skončili ve vězení.

Jen Děripaska ne. Jeho vinu se podařilo ututlat. Detaily se novináři portálu IStories dozvěděli mimo jiné z výslechů dívek, které lidé jako Jakuševová nalákali na kariéru modelky. Samotná Jelizaveta kriminalistům řekla, že ji sex s Děripaskou bolel, probíhal bez kondomu, ale zato „normálně, bez nějakých úchylností“. V té době měla možnost, že si ji oligarcha bude vydržovat dlouhodobě.

Začala se však stýkat i s jinými „klienty“ a když se to zakladatel hliníkárenského gigantu Rusal doslechl, „vztah“ ukončil. Jelizaveta mimochodem začala další „čerstvé“ dívky shánět i sama mezi svými kamarádkami. Klíčovovou postavou kuplířské skupiny ovšem byla padesátnice Světlana Titovová, která pod záminkou soutěží krásy a modelingových příležitostí najímala děvčata z celého Ruska, představovala je boháčům, a tvořila si tak „známosti“.

Dalším článkem řetězce byl bývalý trestanec, boxer, fotbalista a veterán čečenských válek Maksim Nekozyrev, který se pokoušel prorazit ve VIP společnosti. Žádané byly podle něj hlavně nezletilé dívky, o to víc pak panny. Patnáctiletým přezdívali „5.1“, šestnáctiletým „6.1“.

„To je vysoce ceněné zboží. (Kuplířky) tvrdily, že nepracují s prostitutkami. Jejich úmysl byl ‚udržovat‘ tyto holky. Když hledají dívku ve věku patnácti šestnácti let, musí být čistá, ohebná a panna. Představí ji klientovi, obvykle miliardáři, a těch je v Moskvě spousta. Co je údržba? Dívka dostane členství v posilovně, kapesné a někdy i řidiče, společně s obrovskými sumami peněz. Příjem se dělí padesát na padesát mezi ni a manažera,“ popsal Nekozyrev.

Šestnáctileté lolity a vyrobené panenství

„Možná je to trend, možná fetiš. Co mě vždycky nejvíc překvapilo, byl fakt, že samotné dívky nebyly nijak zvlášť proti,“ podotýká jedna ze svědkyň s tím, že nikdo pro pasáky a jejich zákazníky neměl větší hodnotu než šestnáctiletá lolita. Poplatek za sex s pannou podle svědkyně, která je sama prostitutkou, mohl dosáhnout až milionu rublů.

„Vzhled může být průměrný, ale pokud muž dostane to své ‚poprvé‘, cítí se z nějakého důvodu sebevědomě. Podruhé je nezajímá, důležité je pro ně to, kde je poprvé, kde se cítí jako vítěz. To je jediný důvod, proč může průměrná dívka dostat takové peníze, které by normálně nedostala,“ vysvětlila další sexuální pracovnice pro portál Verstka.

Problém nastával jen ve chvíli, kdy byla „použitá“ – ve slovníku kuplířů to znamená, že už ji některý v minulosti ulovil a poskytl „k aktivitám intimního charakteru“. Ovšem ani fakt, že už dotyčná o panenství dávno přišla, nebyl pro Titovou a její komplice nutně překážkou. Když neměli pannu, prostě si ji vyrobili. Dívce před sexem dali směs červené potravinářské barvy a glycerinu ve stříkačce.

Než došlo na samotný akt, děvče si obsah vpravilo do vaginy a když se pak na prostěradle objevila „krev“, zahrálo rozpaky a stud. Ostych měly podle rad nadřízených předstírat i před stykem. A aby muži skutečně věřili, že spí s teenagerkou bez sexuálních zkušeností, dostávaly dívky kromě „plnění“ i pilulky na zúžení poševní stěny – bolest pak byla taková jako při prvním sexu.

Klientům Nekozyrev s ostatními obecně říkali „miliardáři“ a dívkám, po kterých toužili, zase „nuly“. Podle aktuální situace jim také padělali dokumenty a ubírali, či naopak přidávali roky.

Lolitou byznysmena Děripasky se stala i sedmnáctiletá Irina Saprykinová z chudé rodiny z Iževsku. Než skončila v oligarchově ložnici, zkusila si ve Spojených arabských emirátech eskort u šejka Hamdana, sex však prý tehdy ještě odmítla. Další mladé ženy ji ovšem zasvětily do sexu s ruskými i dalšími boháči.

Zatímco třeba Děripaska a jiní klienti byli slušní a dívky zahrnuli luxusem, možnostmi studovat a získat lepší život, k jiným už se dotyčné nechtěly vrátit. Jistý Alexandr „bere nuly, šňupe koks, bije je, strká jim do zadku mop a někomu strká do zadku láhev šampaňského“. Jedna z dívek se od něj vrátila s modřinami od škrcení, další museli vypumpovat žaludek plný drog.

Poté, co Irina odpověděla na inzerát v jedné z telegramových skupin, jí přišla nabídka na sex s Děripaskou. Souhlasila. Když už se Rusky dostaly do rukou kuplířů, odmítnout ani nešlo. Přišly výhrůžky, že jim Čečenci znásilní matku nebo že se jejich fotky objeví na webu odhalujícím prostitutky, případně by musely pasákům zaplatit ušlý zisk ve výši statisíců rublů.

Nekozyrev s Titovovou pak Irině rychle našli nové klienty. A ona jim Jelizavetu Popovovou, svou kamarádku. Té se tak líbilo značkové oblečení, jež měla Irina na sobě, že se rozhodla, že to také zkusí. Chtěla si vydělat na vlastní kosmetický salon. Když si vše těsně před „obchodem“ rozmyslela a chtěla se vrátit domů, už bylo pozdě.

Jelizaveta pokračuje, kuplířka žije v Rakousku

Dívky shodně říkají, že Děripaska i další oligarchové museli vědět, že jsou jejich společnice nezletilé a placeným sexem s nimi se dopouštějí trestného činu. Sám Děripaska se prý maximálně snažil utajit své jméno, měl však kolem sebe příliš mnoho lidí a i mladé Rusky věděly, kdo je. Podle další z najatých dívek trval na tom, že není pedofil.

Prý se jen kdysi dostal do nepříjemné situace s dospělou ženou, která mu ublížila. A tak se od té doby soustředil na puberťačky, které mu nemohly nic udělat, ani kdyby chtěly. Podle Verstky byla miliardářova „spotřeba“ obrovská. Když jel někam na tři dny, na každý z těchto dnů chtěl novou dívku. Stávalo se, že jedna slyšela druhou v sousedním pokoji. „Chodí dvakrát denně do posilovny. A vždycky si u toho přečte pár knížek. Je to velmi inteligentní člověk a má šílenou chuť do života,“ popsala jedna z nich.

Kromě Děripasky Jelizavetu „manažeři“ dohodili i Alexandru Usovovi, bývalému spolumajiteli dřevozpracujícího podniku Sojuz a dalších podniků. Ten za panenství platil 300 tisíc rublů (v dnešním přepočtu 83 tisíc korun). Jelizavety se prý opakovaně ptal, zda už jí bylo osmnáct a jestli je skutečně panna. Sešla se s ním ještě několikrát a tou dobou se zprávy od pasáků o cenách análního sexu střídaly s těmi, ve kterých jí její otec připomínal, že jde druhý den do školy.

Právě když byla Jelizaveta s Usovem, spadla klec. Policie muži neuvěřila, že neměl tušení o dívčině nízkém věku, a prostřednictvím testu DNA potvrdila, že s ní měl sex. Usov ovšem uprchl do Rakouska, které ho pak odmítlo vydat. Tam je ostatně dodnes i Titovová, která odmítá, že by dívky boháčům dodávala k sexu. Prý je jen seznamovala.

Její komplic Nekozyrev dostal šest let vězení, tam však jeho kariéra neskončila. Přidal se k wagnerovcům, bojoval na Ukrajině a díky utrženému zranění jej diktátor Vladimir Putin vyznamenal medailí za hrdinství a udělil mu milost. Celkem kuplíři během let 2018 až 2019 najali na třicet dívek.

Obviněna byla také Irina, podle novinářů ovšem není jasné, s jakým koncem. Jelizaveta se pokusila vydat na dráhu influencerky, její pravidelné cesty do Dubaje a Turecka však dávají tušit, že s původní profesí možná úplně nepřestala. Jako prostitutka si však nepřipadá. „Je to jen osobní volba, nic víc. Nehodlám to dělat celý život,“ tvrdila před lety vyšetřovatelům.