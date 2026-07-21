Ruský propagandistický moderátor Vladimir Solovjov ve svém pořadu na stanici Rossija 1 vyzval k dočasnému přestěhování obyvatel z příhraniční Kurské a Brjanské oblasti hlouběji do ruského vnitrozemí kvůli možným ukrajinským útokům na energetickou infrastrukturu. Též vyzval k přesídlení lidí žijících na okupovaných ukrajinských územích. Dopady ukrajinských útoků nicméně stále více pociťují i v hloubi Ruska.
„Je jasné, že čím blíže bude zima, tím spíše přijde útok na energetickou infrastrukturu,“ varoval moderátor s tím, že Ukrajina se v úderech na ropná zařízení a logistická centra nezastaví. Podle něj by proto měl stát přemístit obyvatele ohrožených oblastí jinam.
Když si stěžovala na problémy, úředník jí řekl, že si za to může sama, protože se přestěhovala na vesnici a měla zůstat ve městě.