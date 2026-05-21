„Pokrovsk a Myrnohrad jsou okupovány. Nepřítel tam aktivně přesouvá své síly,“ řekl Pohorilyj. Dobytá města podle něj poslouží Rusům k dalším útokům do té části Donbasu, kterou ještě ovládá Ukrajina. Odhadl, že dalším cílem ruské ofenzívy by se mohlo stát město Dobropillja.
I mapy bojiště od DeepState nyní ukazují úplné ovládnutí obou měst Rusy, i když ještě 17. května označovaly severovýchodní okraje Pokrovska za šedou zónu, zemi nikoho, kterou plně neovládá ani jedna strana, píše Unian.
Agentura připomněla, že ukrajinské síly naopak nedávno „vyčistily“ od ruských sil obec Stepnohirsk v Záporožské oblasti na jihovýchodě země a podle expertů přebírají taktickou iniciativu i na dalších úsecích bojiště.
Moskva dříve opakovaně oznámila dobytí Pokrovska, Kupjanska i dalších míst. Ukrajina to nicméně popírala a vojáky u Kupjanska dokonce navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk déle než půldruhého roku.
Pokrovsk býval dříve důležitým centrem zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi na Donbasu. Dobytí Pokrovska a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů severovýchodně, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá: Slovjansku a Kramatorsku.
