Zákazy přilákaly v Rusku QR-kurýry. Zařizují neočkovaným nákupy i zábavu dětí

Odvedu vaše dítě do zábavního centra a přivedu zpět. Koupím pro vás oblečení a další potřeby. Zajistím další služby, které není možné zajistit bez kódu QR. Cena dohodou, píše v inzerátu Nastasija Kozlovová z Petrohradu. Stejně jako mnoho dalších se zapojila do nového trendu, který do ruských regionů přinesla covidová omezení.