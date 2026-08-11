Putin do Novosibirska dorazil po návštěvě Ulan-Ude. Jednat má o regionálních otázkách a vědeckotechnickém rozvoji. Jde o další z jeho série cest po ruských regionech. V posledních týdnech navštívil také Kazaň, Irkutsk, Omsk a Krasnojarsk.
Putin přitom v minulých letech cesty do ruských regionů omezoval, mimo jiné kvůli obavám o bezpečnost. Jeho ochranka zároveň výrazně zpřísnila bezpečnostní opatření.
Nezávislý ruský zpravodajský projekt Faridaily už v červnu upozornil, že se Putin začal na veřejnosti objevovat častěji. Podle něj se Kreml snaží vylepšit prezidentův obraz v době, kdy čelí rostoucím ekonomickým problémům a nespokojenosti obyvatel.
Putin Novosibirsk naposledy navštívil v roce 2018. Před jeho nynějším příjezdem se město začalo narychlo připravovat. Dělníci opravovali silnice a chodníky, upravovali veřejná prostranství a pokládali nový trávník. O podobných přípravách informovali obyvatelé na sociálních sítích.
Podobné úpravy provázely i jeho předchozí návštěvy ruských měst. V Krasnojarsku se navíc před Putinovým příjezdem náhle objevilo více benzinu a výrazně klesly jeho ceny. Nedostatek paliva přitom v regionu v předchozích týdnech vedl k dlouhým frontám u čerpacích stanic.
|
Fronty na ruských pumpách jsou vidět z vesmíru, na pořádek dohlížejí i kozáci
Cena benzinu AI-95 v Krasnojarsku během Putinovy návštěvy klesla z 91 na 67 rublů za litr, tedy zhruba z 24 na 17 korun. AI-92 zlevnil z 87 na 63 rublů. Po prezidentově odjezdu ceny opět vzrostly.
Podobný vývoj byl podle ruských médií patrný také při Putinově návštěvě Irkutsku, kde se během jeho pobytu zlepšila dostupnost benzinu.
|
Ruský zázrak: přijel Putin, benzin prudce zlevnil. Odjel Putin, benzin prudce zdražil
Prezidentovy návštěvy se tak v Rusku stávají poněkud svérázným způsobem, jak přimět místní úřady k rychlým opravám a řešení problémů, které předtím dlouho přehlížely.