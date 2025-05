Rusko cíleně útočí na hotely s novináři. Snaží se je umlčet, tvrdí zpráva

Sedm let bude muset splácet marketingový expert Jakub Horák svůj dluh vůči miliardářovi Karlu Janečkovi. Oba muži se před soudem dohodli na splacení dluhu. Měsíčně půjde o 63 tisíc korun. Horák si...

Všechny složky záchranného systému zasahovaly v pátek po 18 hodině u vážné automobilové nehody v Netvořicích na Benešovsku. „Řidič sjel ze zatím neznámé příčiny do příkopu a následně narazil do...

Rusko cíleně a systematicky útočí na hotely s novináři, aby jim zabránilo v nezávislém zpravodajském pokrytí války na Ukrajině. Tvrdí to společná zpráva Reportérů bez hranic a ukrajinské organizace...

Asi nikdy se k rumunské politice neupírala taková pozornost celého světa jako nyní. Devatenáctimilionová země v neděli zažije druhé kolo prezidentských voleb, do něhož jde jako favorit George Simion...

Spojené státy začnou ještě letos jednat s evropskými spojenci o snížení počtu amerických vojáků v Evropě, uvedl v pátek v Estonsku velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker. „Určitě to bude po...

Velká Británie přichází o miliardáře, je jich nejméně za 37 let

V Británii za rok klesl počet miliardářů ze 165 na 156, což je nejprudší pokles za 37 let. Napsal to web stanice BBC s odkazem na každoročně vydávaný žebříček nejbohatších lidí v Británii The Sunday...