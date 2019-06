Do průmyslového Norilsku zabloudila medvědice. Vysílená leží na předměstí

Podle Olega Kraševského, místního odborníka na divoká zvířata, není jasné, proč šelma do města čítajícího asi 180 tisíc obyvatel zamířila, uvedla agentura Reuters. Kraševský tvrdí, že je možné, že se medvědice ztratila, protože zřejmě špatně vidí. Podle místních ochránců přírody se lední medvěd v Norilsku naposledy objevil před 40 lety.



Obyvatelé města známého zpracováním niklu si chodí medvědici fotografovat a policie se snaží, aby se k ní moc nepřibližovali.

Do Norilsku mají ve středu dorazit odborníci, kteří rozhodnou, co se s medvědicí stane. Podle Kraševského zvíře působí dojmem, že je příliš slabé na to, aby se mohlo vrátit do volné přírody.

V důsledku změny klimatu lední medvědi ztrácejí své přirozené životní prostředí v polárních oblastech a vydávají se za potravou na pevninu. Dostávají se tak častěji do obydlených oblastí a do styku s lidmi.

Reuters připomíná, že úřady na ruském souostroví Nová země v Severním ledovém oceánu letos v únoru vyhlásily stav nouze poté, co se k lidským sídlům stáhl velký počet ledních medvědů hledajících potravu.