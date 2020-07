Norilsk má za sebou další havárii. Z potrubí uniklo 45 tun leteckého paliva

„V potrubí ve vlastnictví společnosti Norilsktransgaz (ta patří pod Nornickel, pozn. red.) došlo při přečerpávání leteckého paliva k poklesu tlaku,“ uvedla společnost v nedělním prohlášení.

Během čtvrt hodiny vyteklo 44,5 tun paliva. Firma uvedla, že na místo okamžitě vyslala své týmy a že lidem z této oblasti už nehrozí žádné nebezpečí. Dodala, že se rozjelo interní vyšetřování a o havárii dostalo hlášení také ruské ministerstvo pro mimořádné situace.



V okolí Norilsku jde už o několikátou nehodu. Na konci května z nádrže elektrárny uniklo více než 21 tisíc tun paliva a maziv. Většina, asi 16 tisíc tun, se podle ekologů vlila do řeky Ambarnaja, zbytek se vsákl do půdy. Státní agentura pro rybolov odhadla, že potrvá desítky let, než se řeka vzpamatuje.

O měsíc později se zase objevily zprávy, že Nornickel vypouští jedovatý odpad do tundry a odtud dále do polárních řek a jezera Pjasino. Když na místo dorazila skupina vyšetřovatelů a prokurátorů, pásový traktor z firmy nechtěně rozdrtil jejich automobil, napsal tehdy opoziční list Novaja gazeta.



Norilsk se 180 tisíci obyvateli leží asi 300 kilometrů za polárním kruhem. Město bylo postaveno okolo podniku Norilsk Nickel, který je předním světovým výrobcem niklu, platiny a palladia.