Diverze v Pobaltí? Ruským neonacistům vadí prohry, jejich akce budí obavy

„Zašlete nám podrobnosti o dění na hraničních přechodech a pohybu vojáků v pohraničních oblastech Pobaltí,“ vyzval Rusič své stoupence ve středu na Telegramu. Příspěvek požadoval informace o pohybu hlídek, vybavení vozidel, technice nebo počtu a jménech vojáků v útvarech.

Skupina má zájem také o souřadnice skladů pohonných hmot a bezpečnostních systémů nebo detaily o telekomunikačních věžích.

Rusič je polovojenskou organizací úzce napojenou na žoldáckou Vagnerovu armádu, po jejímž boku nyní válčí na Ukrajině. Členové Rusiče se do současných bojů zapojili počátkem dubna, ale v zemi působili už dříve. V letech 2014 až 2015 se účastnili bojů na Donbasu.

Skupina proslula brutalitou a mučením zajatců. Odřezávala jim uši a na čela jim vyřezávala hákové kříže. Příslušníci Rusiče v minulosti válčili také v Sýrii. Znakem jednotek, které podle odhadů čítají několik set žoldáků, je valknut – severský symbol tří propletených trojúhelníků, jenž si přivlastnili vyznavači teorie o nadřazenosti bílé rasy.

Frustrace z jednání Kremlu

Výzva na Telegramu by podle nejmenovaného zdroje obeznámeného se situací, na který se The Guardian odvolává, mohla poukazovat na rozčarování z Kremlu a frustraci z toho, že válka neprobíhá dle očekávání.

„Kreml by mohl ztratit kontrolu nad svými krajně pravicovými polovojenskými organizacemi, které mohou využívat extrémnějších metod k vedení války na Ukrajině,“ uvedl zdroj, podle něhož to vyvolává obavy z možné eskalace, pokud by byl napaden stát Severoatlantické aliance.

Podle zdroje je nepravděpodobné, že by výzvu posvětil Kreml, neboť jeho špionážní služba má o armádních i dalších aktivitách na hranicích s Pobaltím své vlastní zpravodajské informace.

„Naznačuje to roztříštěnost ruského systému? Co se stane, když Rusové ztratí kontrolu nad polovojenskými skupinami a ty začnou páchat darebácké akce, které by náhodou mohly eskalovat situaci?“ uvedl zdroj.

Bezpečnostní analytici upozorňují, že šéf Vagnerova uskupení Jevgenij Prigožin má nyní v Kremlu takový vliv jako členové kabinetu. Prigožin se zřejmě osobně schází s prezidentem Vladimirem Putinem a dostává od něho rozkazy ohledně operací na Ukrajině. Vagnerovci se nyní účastní například snah o dobytí ukrajinského města Bachmut.

Ačkoli Rusič s Vagnerovou skupinou na Ukrajině spolupracuje, je nejasné, do jaké míry hnutí operuje pod strategickým dohledem vagnerovského velení nebo dokonce ruského ministerstva obrany.

Rusič, jenž se prezentuje jako sabotážní a průzkumná síla, se často snaží vybírat na svou činnost peníze pomocí crowdfundingu, což podle The Guardianu naznačuje, že není účinně podporován ruskými logistickými operacemi. Vůdcem Rusiče je někdejší výsadkář ruské armády Alexej Milčakov, který se otevřeně hlásí k nacistické ideologii.