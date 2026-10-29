„Účastníci trhu připisují nárůst dovozu skutečnosti, že stát urychlil poskytování protetických pomůcek, přičemž okruh uživatelů omládl a vyžaduje sofistikovanější zařízení. Kromě toho se zvyšuje počet kvót přidělovaných na operace spojené s náhradami kloubů. Ruští výrobci v současné době nedokážou držet krok s touto rostoucí poptávkou,“ napsal Forbes.
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Na dovoz protéz z Německa vynaložilo Rusko v prvním pololetí letošního roku 79 milionů eur (asi 1,925 miliardy Kč), skoro o třetinu více než před rokem. V porovnání s prvním pololetím předválečného roku 2021 se dodávky umělých končetin zvýšily o 540 procent a náhrad kloubů, endoprotéz, o 610 procent. Na Německo podle statistických údajů připadá 55 procent ruského dovozu uvedených výrobků.
Zdravotně postižení podle údajů ruského ministerstva práce dostali v roce 2024 od státu 152 661 náhrad končetin oproti 99 515 o rok dříve. Šlo o nejvyšší údaj za posledních deset let. Později ministerstvo přestalo tato čísla zveřejňovat, podotkl server The Moscow Times.
Před válkou podíl mladých mezi lidmi, kteří potřebovali protézy, představoval osm procent, loni šlo o 15 až 20 procent, a to především z řad vojáků, zraněných ve válce proti Ukrajině, napsal portál s odvoláním na údaje ruské státní korporace Rostech, sdružující zbrojní podniky.
Podle západních odhadů do konce roku 2024 utrpělo těžké zranění přinejmenším 376 tisíc Rusů, přičemž každý druhý přišel o končetiny. V Rusku podle dostupných údajů bylo na začátku loňského roku 11,122 milionu invalidů, oproti 11,04 milionu o rok dříve a 10,932 milionu v roce 2022.
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Až do války počet zdravotně postižených v zemi klesal. Pro letošní rok se v ruském rozpočtu počítá s 98,16 miliardami rublů (asi 26,62 miliard Kč) na kompenzační pomůcky a rehabilitační vybavení pro lidi se zdravotním postižením, což je skoro třikrát více než v letech 2020 a 2021, dodal portál.
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26. října 2026