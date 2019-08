Izotopy mluví jasně. V Rusku vybuchl jaderný reaktor, tvrdí norský expert

Ruská státní meteorologická služba Roshydromet oznámila, že se ve vzduchu objevily izotopy barya, stroncia a lanthanu. Právě to podle norského experta na bezpečné uchovávání vyhořelého jaderného odpadu Nilse Bøhmera usvědčuje ruskou vládu ze lži.



„Izotopy pocházejí z jaderné řetězové reakce. Jde o důkaz, že to, co vybuchlo, byl jaderný reaktor,“ řekl Bøhmer pro server The Barents Observer. Ruské ministerstvo obrany přitom oznámilo, že výbuch nastal při testu rakety s radioizotopovým zdrojem energie.

Výbuch na břehu Bílého moře zabil pět jaderných inženýrů, kteří byli následně pohřbeni se státními poctami, a další dva lidi. Nejméně šest lidí bylo zraněných. Moskva přiznala, že v oblasti na krátkou dobu až šestnáctinásobně stoupla radiace. A lidé začali skupovat jód.

Krátce nato úřady zřejmě vypnuly čtyři senzory zařazené do mezinárodní sítě Organizace pro kontrolu úplného zákazu jaderných zkoušek (CTBTO). Podle Moskvy výpadek způsobily „komunikační a síťové problémy“.

Západní experti však událost považují za neobvyklou a poukazují na ruskou tradici zamlčování podobných incidentů.

Ruský zástupce u CTBTO Alexej Karpov v pondělí podle agentury TASS prohlásil, že testy nebyly jadernou zkouškou, ale souvisely s vývojem nových zbraní schopných pronikat protiraketovou obranou.

„Testy na vojenské střelnici u Severodvinska souvisely s vývojem zbraní, které jsme museli začít vytvářet jako jedno z odvetných opatření kvůli jednostrannému odstoupení USA od smlouvy o omezení protiraketové obrany v roce 2002,“ dodal.



Gubernátor Archangelské oblasti Igor Orlov ujistil, že zdraví obyvatel nebylo ohroženo ani při výbuchu, ani následně.

„Zranění mezi obyvateli, jakož i zdravotníky, nebyli a nejsou,“ prohlásil podle serveru Newsru.com. Místní ekolog Alexej Klimov naopak úřadům vyčítá, že se nezmohly na výstrahu obyvatelům, ale místo toho „mlčely a teď nepřetržitě lžou“.