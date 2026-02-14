Navalného zabil v sibiřské cele žabí jed z pralesa, zjistilo vyšetřování pěti zemí

Ministerstva zahraničí Británie, Francie, Německa, Švédska a Nizozemska v sobotu uvedla, že analýza biologických vzorků z těla Navalného „jednoznačně potvrdila přítomnost epibatidinu“. Tento jed pochází z kůže takzvaných šípových žab, patrně z tzv. Pralesničky strašné žijící v malém pralesním pásmu Kolumbie, v Rusku se tedy přirozeně nevyskytuje.
Alexeje otrávili, ukázaly to testy, hlásí Navalná. Nic nevíme, reagoval Kreml
Uvedených pět zemí ve společném prohlášení uvedlo, že jedině „Rusko mělo prostředky, motiv a příležitost k podání tohoto jedu“. Rusko hodlají nahlásit Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) za porušení Úmluvy o chemických zbraních, dodala ministerstva.
Jak epibatidin funguje a proč mohl být využit?
Pralesnička strašná je pravděpodobně nejjedovatějším živočichem planety. Její kůže obsahuje alkaloid batrachotoxin, který blokuje nervové vzruchy a způsobuje okamžitou zástavu srdce. Jediná žába v sobě nese dávku schopnou usmrtit až 20 lidí. Fascinující je, že jed sama neprodukuje, ale získává ho z potravy v divočině (v zajetí je tedy neškodná). Jeho detekce může být kvůli jeho netypičnosti velmi obtížná. V minulosti využívaly tajné služby Ruska zejména Novičok, Ricin nebo Radioaktivní polonium-210.
„Rusko vidělo v Navalném hrozbu. Použitím tohoto typu jedu ruský stát prokázal, jak opovrženíhodnými prostředky disponuje a jaký obrovský strach má z politické opozice,“ prohlásila britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová na Mnichovské bezpečnostní konferenci.
Navalnyj byl roky tváří ruské opozice a kritizoval režim prezidenta Vladimira Putina, především za korupci. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl. Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 po pěti měsících vrátil do Ruska, kde byl okamžitě zatčen a v několika procesech odsouzen k 19letému vězení. Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.
Julija Navalná je v Praze. Vdovu po ruském opozičníkovi přijal na Hradě Pavel
V únoru 2024 Navalnyj náhle a za až dosud nevyjasněných okolností zemřel v trestanecké kolonii na Sibiři ve věku 47 let. Podle ruských úřadů zemřel v důsledku kombinace onemocnění a arytmie. Navalného rodina a spojenci to odmítají a tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu. Putin označil Navalného smrt za smutnou událost a prohlásil, že byl připraven ho předat Západu v rámci výměny vězňů za předpokladu, že se už nikdy nevrátí do Ruska.
Vdova Julija Navalná už loni v září prohlásila, že laboratorní testy provedené ve dvou zemích ukázaly, že Navalnyj byl otráven. Konkrétní jed nebo chemickou látku tehdy nezmínila, ovšem vyzvala ke zveřejnění výsledků vyšetřování toho, čím přesně byl otráven.
