Jako parní válec. Kreml se rozhodl zlikvidovat Navalného organizaci

Zatímco světová média dnes řeší hlavně zdravotní stav vězněného opozičníka, možná ještě důležitější bitva o jeho budoucnost se odehrává mimo zdi vězeňské kolonie IK-2 v Pokrovu.

Vývoj z posledních dnů ukazuje, že ruská policie rozjela proti Navalného politické infrastruktuře bezprecedentní represivní kampaň. Zatímco dříve prováděla prohlídky a zatýkání především během demonstrací, dnes jsou hlášeny v podstatě denně ze všech koutů Ruska: Vladivostoku, Petrohradu, Čeljabinsku či Rostova na Donu.

Do kanceláře v Murmansku se před týdnem vloupali neznámí pachatelé, poničili nábytek a na stěny nasprejovali svastiky. V Machačkale byli aktivisté zadrženi jen den poté, co se pokusili otevřít místní kancelář Navalného hnutí. Některé kanceláře byly dočasně uzavřeny a ruší své účty na sociálních sítích VKontakte a Odnoklasniki v obavách, že jejich vedení spolupracuje s tajnými službami.

Jak píše portál Meduza, atmosféra v regionálních štábech v současnosti připomíná stav obležení. Největší obavy vzbuzuje návrh ruské prokuratury, aby soud zařadil Fond boje proti korupci i Navalného politické štáby na seznam extremistických a teroristických organizací.



Z pohledu justice by se tak ocitly na stejné úrovni jako Islámský stát, al-Káida či japonská sekta Óm šinrikjó. Manažeři Navalného organizací by mohli být odsouzeni na deset let do vězení, řadoví zaměstnanci na šest. Kriminál by hrozil i všem jeho sponzorům.



Vladimir Milov, jeden z klíčových spolupracovníků Alexeje Navalného, proto v neděli oznámil, že odchází z Ruska do nejmenované evropské země. „Projednal jsem to se spolupracovníky a došli jsme k závěru, že bude lepší, abych nebyl zatčen, protože moje práce je příliš důležitá,“ uvedl devětačtyřicetiletý ekonom.



Moskevský soud otázku extremismu Navalného hnutí začne projednávat teprve příští týden, policie se ovšem podle aktivistů už nyní chová, jako by to byla hotová věc. „Prokuratura o to požádala samozřejmě proto, aby mohla jako parní válec rozdrtit regionální štáby,“ řekla portálu Meduza koordinátorka rostovské pobočky Ksenija Seredkinová.



Z jejích slov je patrné, že zesílení represí přináší výsledky už nyní. „Nebudu si hrát na hrdinku. Mám dceru, vychovávám ji sama. Nesnesu pomyšlení na to, že by zůstala sama. Ale jen tak se nevzdám,“ zamyslela se nad možností, že by se mohla v blízké budoucnosti také ocitnout v nápravném zařízení.



Putinův projev doprovodí protesty

Snaha zařadit Navalného organizace mezi teroristy naznačuje, že Kreml se rozhodl zcela zlikvidovat rozvětvenou politickou infrastrukturu nejvýznamnějšího oponenta putinovského režimu. Oficiální zdůvodnění zní, že se snaží „změnit ruský ústavní pořádek, přičemž počítají i se scénářem barevné revoluce“.

Navalnyj ovšem nikdy nevolal po převratu. Jeho politický vzestup je založen na mapování miliardových majetků ruské elity a všudypřítomné korupce. Jeho Fond boje proti korupci naposledy v pátek zveřejnil reportáž, podle které Vladimir Putin vlastní tajnou rezidenci ve Valdajské vrchovině. Součástí komplexu je prý i kryokomora a koňská stáj.

Navalného nejbližší spolupracovníci zatím tvrdí, že se nenechají zastrašit. Na středu plánují protesty po celém Rusku, aby upozornili na horšící se zdravotní stav nejslavnějšího ruského vězně. Porušili tak závazek, že další demonstrace svolají ve chvíli, kdy pro jejich konání shromáždí půl milionu podpisů. V současnosti jich chybí asi padesát tisíc.



Podle organizátorů už nelze dál čekat. „Viděli jste někdy na vlastní oči, jak vraždí člověka? Právě teď jsme toho svědky. Pokud se nyní neozveme, čekají nás ty nejtemnější časy. Rusko se propadne do totální beznaděje,“ burcoval na videu Leonid Volkov, který sám už dva roky žije v exilu. Svolání protestů ovšem mohl ovlivnit i fakt, že databáze signatářů unikla na internet.

Protesty by se měly konat ve stejný den, kdy Vladimir Putin pronese každoroční zprávu o stavu země. Úřady předem varovaly, že organizátoři a účastníci nepovolených shromáždění ponesou trestní odpovědnost. Budou se opakovat policejní manévry z ledna, kdy do ulic vyšly desetitisíce lidí protestovat proti Navalného zatčení po návratu z Německa?



Poslední vývoj každopádně naznačuje, že ruský režim se rozhodl neponechat nic náhodě. „Kreml se podle všeho rozhodl, že problém Navalnyj vyřeší jednou provždy. Navalnyj může zemřít ve vězení, jeho infrastruktura bude zničena. Protesty? Ty se dají potlačit a časem vyšumí,“ míní analytik Andrej Kolesnikov.