„Pokud bude někdo natolik pošetilý, že na nás zaútočí, budeme bojovat. Útok zastavíme a znemožníme jim dosáhnout jejich cílů, ať už budou jakékoliv,“ řekl Grynkewich.
„Stručně řečeno, zajistíme, aby se jakýkoliv útok proti kterémukoliv spojenci ukázal jako naprosto marný,“ dodal.
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Grynkewich hovořil v době rostoucího napětí mezi evropskými zeměmi a Ruskem. Evropské vlády viní Moskvu, že stupňuje kampaň sabotáží, narušování vzdušného prostoru drony a kybernetických útoků proti evropským zemím. Rusko naopak v září varovalo, že použije jaderné zbraně, pokud se NATO pokusí uvalit blokádu na Kaliningradskou oblast, exklávu vklíněnou mezi Polsko a Litvu.
Grynkewich ve svém projevu na bezpečnostním fóru ve Varšavě výslovně Rusko nejmenoval, jeho vzkaz však zjevně mířil do Moskvy, uvádí agentura Reuters.
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Generál dal rovněž na srozuměnou, že v případě potřeby bude reakce NATO zahrnovat rozsáhlou odvetu, která zasáhne daleko za hranice oblasti, jež by se stala terčem útoku.
„Pokud se protivník rozhodne v útoku pokračovat nebo nasadit zálohy, rozbijeme jeho válečný systém použitý proti nám,“ uvedl s tím, že na mysli má „nejen samotné útočící síly, ale také vše, co je podporuje, zajišťuje jejich fungování a řídí je“.
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Strategická koncepce NATO z roku 2022 označuje Rusko za nejvýznamnější hrozbu pro bezpečnost Aliance.
Přestože základní principy vedení války NATO jsou známé, otevřená komunikace o nich je vzácná, připomněla dříve agentura Bloomberg. Cílem Grynkewichovy iniciativy je podle ní ujistit veřejnost o připravenosti Aliance a zároveň konkrétněji ukázat, co stojí za zvýšenými výdaji na obranu.