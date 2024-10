Jaderná hrozba roste. Ale horké linky jsou stále v provozu, ujišťuje Moskva

Boje na Ukrajině po více než dvou letech vstupují podle ruských představitelů do své nejnebezpečnější fáze. Ruské ozbrojené síly postupují na východním území Ukrajiny pomalu, ale stále vpřed. USA proto zvažují možnost, že by Kyjevu umožnily používat spojenecké zbraně proti agresorům v ruském vnitrozemí.

Prezident Putin se v září vyjádřil, že souhlas Západu s takovým přístupem by znamenal „přímé zapojení zemí NATO, Spojených států a evropských zemí do války na Ukrajině“.

Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško uvedl pro státní tiskovou agenturu RIA Novosti, že Moskva vnímá, jak Aliance stále zvyšuje roli jaderných zbraní ve své vojenské strategii. Dodal také, že i Rusko aktualizuje svou jadernou doktrínu s cílem dát světu najevo, „aby naši protivníci neměli iluze o naší připravenosti zajistit bezpečnost Ruské federace všemi dostupnými prostředky“.

Spojené státy považují Čínu za svého největšího konkurenta a Rusko za největší hrozbu. Americký prezident Biden tvrdí, že toto století definuje existenční souboj mezi demokraciemi a autokraciemi.

Horká linka není jen jedna

Telefonní linka mezi Moskvou a Washingtonem byla zprovozněna poprvé v roce 1963 po kubánské raketové krizi. Jejím cílem bylo zamezit případným nedorozuměním s tím, že vznikla možnost přímé komunikace mezi americkými a ruskými představiteli. Existuje také linka mezi Ruskem a NATO, která byla zřízena v roce 2013.

Je to přísně zabezpečený počítačový komunikační systém, který byl využíván během velkých mezinárodních krizí, jako byla šestidenní válka v roce 1967, sovětská invaze do Afghánistánu v roce 1979 či teroristické útoky na USA z 11. září 2001.

Poté, co Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, vznikla další, takzvaná „dekonfliktní“ linka mezi vedením ruské a americké armády. Jejím cílem je zabránit tomu, aby tento ukrajinsko-ruský konflikt nepřerostl v americko-ruskou válku.

Ruský ministr obrany Belousov se v červenci obrátil na svůj americký protějšek Lloyda Austina s podezřením, že Ukrajina tajně připravuje útok na Rusko. Deník The New York Times v této souvislosti uvedl, že Austin 12. července přijal telefonát od Belousova ohledně ukrajinské operace plánované proti Rusku, ke které by podle Moskvy měla Ukrajina dostat požehnání od USA. Začátkem srpna pak ukrajinská armáda provedla vpád do ruské příhraniční Kurské oblasti.