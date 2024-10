O útocích v hloubi Ruska ať rozhodnou jiní, míní šéf NATO. Ohlásil jaderné cvičení

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Hovořili jsme dnes o tom, ale nakonec je to na jednotlivých spojencích,“ řekl Rutte podle agentury Reuters na novinářský dotaz ohledně střel s dlouhým doletem.

Spojenci zatím Ukrajině nepovolili provádět údery jimi dodanými zbraněmi dlouhého doletu hluboko na ruském území. Ani postoj Londýna se však podle mluvčího britského ministerského předsedy v tomto ohledu nemění. Ukrajina má podle Londýna právo za určitých okolností útočit na cíle uvnitř ruského území, ale postoj Británie ohledně použití jejích řízených střel dlouhého doletu Storm Shadow se nezměnil, zdůraznil mluvčí.

„Jasně chceme dostat Ukrajinu do nejsilnější pozice. Ale žádnou válku nikdy nevyhrála jediná zbraň. A pokud jde konkrétně o Storm Shadow, na postoji britské vlády ohledně použití střel s dlouhým doletem nenastala žádná změna,“ cituje Reuters mluvčího.

Rutte v Londýně rovněž potvrdil, že NATO příští pondělí zahájí své každoroční jaderné cvičení. To se uskuteční na pozadí zostření jaderné rétoriky ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zhruba dvoutýdenního cvičení Steadfast Noon, které se uskuteční v Belgii a Nizozemsku, se podle NATO zúčastní na 60 letounů, včetně bitevníků F-35A a bombardérů B-52, ze 13 zemí. „V nejistém světě je životně důležité, že testujeme naši obranu a že posilujeme naši obranu, aby naši protivníci věděli, že NATO je připraveno a je schopno odpovědět na jakoukoli hrozbu,“ řekl Rutte po setkáních se Starmerem a Zelenským.

„Celé cvičení se zvlášť zaměří na Spojené království, Severní moře, ale také na Belgii a Nizozemsko,“ dodal šéf Severoatlantické aliance.

Putin od ruského vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 Západu pomáhajícímu Kyjevu opakovaně hrozil jadernými důsledky. Minulý měsíc prohlásil, že Rusko by mohlo použít jaderné zbraně, pokud by se stalo terčem úderů konvenčními střelami. Agresi nejaderného státu s podporou jaderné země by pak Moskva podle šéfa Kremlu považovala za společný útok.