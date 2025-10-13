Rusko se nezalekne konfrontace, varuje německá rozvědka. Medveděv opět chrastí atomovkami

Rusko se nezalekne ani přímé konfrontace se Západem, pokud to bude považovat za nutné, řekl v pondělí šéf německé tajné služby BND Martin Jäger. Ruský exprezident Dmitrij Medveděv téhož dne uvedl, že případná dodávka amerických střel Tomahawk Ukrajině může skončit špatně pro všechny, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Naznačil že Moskva by mohla odpovědět jaderným útokem.
Šéf německé rozvědky BND Martin Jagër při veřejném slyšení šéfů tří německých tajných služeb ve Spolkovém sněmu. (13. října 2025) | foto: ČTK

„Evropa se podle Jägera nesmí nechat ukolébat předpověďmi, že by Rusko mohlo být připraveno NATO napadnout až v roce 2029,“ řekl Jäger. při veřejném slyšení šéfů tří německých tajných služeb ve Spolkovém sněmu. Situace je podle něj už nyní kritická. Současný stav označil Jäger za „mrazivý mír“, který se může kdykoli změnit „v horkou konfrontaci“.

Rusko přitom šéf vnější civilní tajné služby označil za agresivního protivníka, jehož cílem je podkopat evropskou bezpečnost a soudržnost a rozšířit svou sféru vlivu na západ.

Německo nedovolí, aby ruské útoky na území NATO pokračovaly, řekl Merz

Moskva podle Jägera k dosažení svých cílů využívá špionáže a sabotáže. To sice není nic nového, v poslední době ale její diverzní činnost dosáhla „nových kvalit“. Jakékoli ústupky si podle šéfa BND Rusko bude vykládat jako slabost.

Šéf vnitřní civilní tajné služby BfV Sinan Selen řekl, že souhlasí s názorem, „že ještě nejsme ve válce, ale už nežijeme ani v míru“. Podobně se před časem vyjádřil například německý kancléř Friedrich Merz.

Rusko je přitom podle Selena v současnosti „hlavním původcem příprav a realizace sabotážních aktů v Německu a dalších evropských státech“.

Německo zlepší obranu proti dronům, policie je bude moci sestřelovat

Také předsedkyně vojenské tajné služby MAD Martina Rosenbergová varovala, že Německo čelí „komplexní hybridní hrozbě“ a v minulých měsících se bezpečnostní situace dále zhoršila. Kromě vnějších nepřátel, kteří se snaží oslabit armádu, a tedy obranyschopnost Německa, představují podle Rosenbergové ohrožení také extremistické tendence uvnitř bundeswehru a mimo něj.

Šéfové trojice německých tajných služeb se veřejného slyšení v kontrolním výboru německého Spolkového sněmu účastní každoročně. Pro Jägera a Selena bylo pondělní slyšení premiérou.

Bývalý velvyslanec Německa na Ukrajině, v Iráku či Afghánistánu Jäger byl do funkce jmenován v září, dosavadní místopředseda BfV Selen se předsedou tajné služby stal minulý týden. Rodák z Istanbulu Selen je prvním šéfem této tajné služby, který se nenarodil v Německu.

„Dodávka tomahawků Kyjevu může skočit zle“

Ruský exprezident Medvěděv v pondělí pohrozil, že případná dodávka amerických střel Tomahawk Ukrajině může skončit špatně pro všechny.

Trump v neděli uvedl, že by mohl povolit dodávky střel dlouhého doletu Tomahawk, o které žádá ukrajinská strana s cílem zvýšit účinnost svých útoků na vojenské cíle v hloubi ruského území. Učinil tak po druhém telefonním hovoru, který o víkendu vedl s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Putin si na Ukrajině vylámal zuby. Proto útočí na slabou Evropu, píše ruský historik

Podle Medveděva, který na internetu v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině opakovaně zveřejňuje velmi ostré výroky, nelze po odpálení tomahawku rozlišit, zda střela nese jadernou nebo konvenční hlavici.

„Jak by mělo Rusko reagovat? Přesně tak!“ uvedl Medveděv na Telegramu, čímž naznačil, že odpovědí Moskvy by mohl být útok jadernými zbraněmi.

Medveděv, který v současnosti působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady, rovněž vyjádřil přesvědčení, že možnost dodávek střel Tomahawk Kyjevu je „další z planých hrozeb“ amerického prezidenta vůči Rusku, podobně jako předchozí Trumpovo tvrzení o vyslání amerických jaderných ponorek k ruským břehům.

Třeste se jako zvířata na porážce. Medveděv řekl své k úloze dronů v Evropě

Moskva již dříve varovala Washington před poskytnutím střel dlouhého doletu Kyjevu s tím, že by to způsobilo výraznou eskalaci konfliktu a napětí v rusko-amerických vztazích.

Ukrajina tvrdí, že dodávky tomahawků by pomohly přinutit ruského prezidenta Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu a ukončit válku, kterou Rusko rozpoutalo svou invazí do sousední země v únoru 2022. Nasazení této střely s doletem 2500 kilometrů by umožnilo Kyjevu zasahovat cíle hluboko v ruském týlu, včetně hlavního města Moskvy.

